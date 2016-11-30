Midyatlı kolej öğrencilerinden, ilkokul öğrencilerine ayakkabı yardımı

Mardin’in Midyat İlçesinde bulunan Medeniyet Koleji Ortaokul öğrencileri, Yolbaşı İlkokulu’nda eğitim gören yardıma muhtaç 50 öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu.

Midyat Bahçelievler Mahallesi’ndeki Medeniyet Koleji öğrencileri ve yöneticileri, “Medeniyetin Yardım Eli” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, evde hazırladıkları yiyecekleri okulda düzenledikleri kermeste satarak topladıkları paralarla, Yolbaşı İlkokulu’nda eğitim gören yardıma muhtaç durumdaki öğrenciye ayakkabı satın alındı.

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Medeniyet Koleji Müdürü Rıdvan Acar, ve öğretmen ile öğrenciler, Yolbaşı İlkokulu’nu ziyaret ederek 1’inci sınıfta okuyan 50 öğrenciye ayakkabılarını verdi.

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