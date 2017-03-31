MARDİN’in Midyat İlçesi’nde bir kurumda aşçılık yapan ve hayatı boyunca kardeşlerine bakmak için hep çalışmak zorunda kalan, bu yüzden de hiç evlenmeyen Hatun İnan, 4 yıllık Açık Öğretim Lisesi’ni 51 yaşında bitirerek, mezun oldu.

Midyat’taki bir kurumda aşçı olarak çalışan Hatun İnan, küçük yaşlardan beri çalışmak zorunda olduğu ve zaman bulamadığı için okuyamadı. Daha sonra fırsat bulunca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Açık Öğretim Ortaokulu, ardından da 4 yıllık Açık Öğretim Lisesi’ni bitiren Hatun İnan, lise diplomasını Midyat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz’ın elinden aldı. İnan’ı okuma azminden ve başarısı nedeniyle kutlayan Orhan Şaşmaz şöyle dedi:

“Ablanın bu okuma azmini gerçekten bizler de alkışlıyoruz ve kendisini tebrik ediyorum. Abla, özel yaşamında kendisini kardeşlerine feda etmiş, çalışarak 2 kardeşini okutup, eğitim masraflarını karşılayıp, öğretmen olmalarını sağlamış. Onun bu yaşında, bu gayreti ve çabası bizleri mutlu etti. İnşallah bundan sonra diğer kadınlara da ablamız örnek olur.”

ŞİMDİ SIRA ÜNİVERSİTEDE

Okuyamamanın sıkıntısını hep içinde taşıdığını ve okuma azmini hiç kaybetmediğini belirten Hatun İnan da şunları söyledi:

“Kardeşlerime bakıyordum, onları çok seviyordum. Çok çalıştım, onun için hiç evlenmedim. Okumak istedim, olmadı. Şimdi hem çalışıyordum, hem de açıktan okulumu bitirdim. Meraktaydım, heyecanlıyım hep. Diplomamı aldım bugün çok sevindim. Bütün kadınlara çağrımıdır; okuyun, okumanın yaşı yoktur. İnşallah üniversite okumaya da niyetim var.”

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