Mide küçülten 13 kişi 750 kilo verdi

ANTALYA’da geçirdikleri tüp mide ameliyatları sonrası toplamda 750 kilo veren 13 kişi, çay partisinde buluştu.

Ameliyatları gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Bülbüller ile Falez Park’taki çay partisinde bir araya gelen Muhsine Tekin, Aynur Kuşkaya, Okan Kuşkaya, Gülsen Kuşkaya, Filiz Karasülek, Ebru Tezel, Seda Ustali, Muazzez Tüzer, Firuzan Kumcuoğlu, Derya Özgüç, Fatma Çimen, Dilek Kırkkayalı ve Murat İldeş, kilolu günleri ile karşılaştırdıklarında, bugün çok daha mutlu olduklarını söyledi.

10 AYDA 82 KİLO KAYBETTİ

Kendisine tüp mide ameliyatı yapılan ve 10 ayda 82 kilo verip 84 kiloya düşen Muhsine Tekin, ameliyat öncesi ve sonrası yaşadıklarını anlattı. Tekin, “Bana ikinci hayatı verdiği için doktoruma çok teşekkür ediyorum. Ben eski yaşamımda çok zorluklar yaşadım. Pazarda domates biberin fiyatını yıllarca bilmeden evde yaşadım. Kapı önüne çıkamazdım. Beraberinde birçok hastalığı yaşıyordum. Kalp ritmim bile bozuktu. Sağlığıma kavuştum, özgüvenim arttı” diye konuştu.

Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan kişinin obez, 40’ın üzerinde olanların morbit obez, 50’yi geçenlerin ise süper obez olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bülbüller, “Obez kişiler endokrinoloji uzmanı ve diyetisyen kontrolünde diyet egzersiz ve hayatında önemli beslenme değişikliği yapmasına karşın 8-10 aylık sürede gözlenebilir netice alınamazsa veya verdikleri kiloları yeniden aldıkları tespit edilirse geri dönülmez yola girdikleri kanaatine varılır. Vücut kitle endeksleri 40’ın da üzerindeyse, obeziteye eşlik eden diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkları da var ise ameliyat için aday gösterilebilir” diye konuştu.

16-65 YAŞ ARALIĞI ŞARTI

Tüm bu göstergelerin yanı sıra adayların ameliyat olmalarına engel bir hastalık ya da ciddi bir risk oluşturmayacaksa ameliyat kararının verilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Bülbüller, “Cerrahi müdahale için yaş sınırımız da var. Genel olarak 16-65 yaş arasında uygulanmakla birlikte gelişimini tamamlamış kız ve erkek çocuklarına da gerekli testler yapıldıktan sonra morbit obez bireylere bu ameliyatı yapmaktayız” dedi.

AŞIRI VE DENGESİZ BESLENME

Son yılların en büyük sağlık problemi olan obezitenin temel nedeninin aşırı ve dengesiz beslenme ile hareketsiz kalmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bülbüller, “İşte bu yüzden Sağlık Bakanlığımızın da politikalarından olan hayat kalitemizi düşüren obezite ile mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer obezite artık sağlığımızı tehdit eder duruma geldiyse bu aşamada cerrahinin önemi büyük. İşte bugün de bu aşamaya gelip obezite ameliyatı olarak zayıflamaya başlamış ya da ameliyat olacak hastalarımız ile bir araya geldik. Bu hastalarımız morbit obezite ameliyatını olarak çağımızın en büyük sorunlarından biri olan obezite ile mücadele başlattı. Bu yönden kendilerini kutluyorum ve sağlıklarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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