Uzmanlar, kanama ve kansızlığa karşı uyarı yaparken, yiyecek ve içeceklerin aşırı sıcak tüketilmesinin mideye zarar verdiğini, aşırı tuz tüketiminin midede büyük hasarlara yol açtığını söyledi. Mide kanserinin en sık görülen kanserler içerisinde ikinci sırada olduğu belirtilirken, dünyada her yıl 900 bin kişiye bu hastalığın tanısının konulduğu açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 900 bin kişiye mide kanseri tanısı konuyor. Hastalıktan korunma yollarında birinci sırada beslenme yer alıyor. Uzmanlar özellikle aşırı tuzlu yemekler ve tütsülenmiş yiyeceklerin kansere yol açtığını, vatandaşların yediklerine ve içtiklerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladılar.

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı gazetemize yaptığı açıklamada mide kanserinin az gelişmiş ülkelerde ve bölgelerde gelişmiş yerlere göre daha sık görüldüğünü söyleyerek, “Yaptığımız çalışmada erkeklerin kadınlara oranla daha fazla mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Radyasyona maruz kalma, aşırı sigara ve alkol tüketimi, midedeki helikobakter pilori mikrobu kansere zemin hazırlayan unsurlar. Beslenme ile mide kanseri arasında da önemli bir ilişki var” dedi.

SICAK ÇAYA, ÇORBAYA DİKKAT

“Özellikle aşırı tuzlu yemekler ve tütsülenmiş yiyecekler kansere yol açıyor” diyen Prof. Dr. Mihmanlı korunma yollarını şöyle anlattı: Tuz, tuzda bekletilmiş yiyecekler, tütsülenmiş yiyecekler, nitratlar gibi gıdalara koruyucu olarak eklenen katkı maddeleri, etlerin yüksek ısıda pişirilmesi, küflenmiş yiyecekler (özellikle buğdaygillerde aflatoksinler oluşmaktadır) mide kanserine yol açan gıdalardır. Kuşkusuz bir defa yemekle bir şey olmaz ama bu gıdalarla ve bu tarzda beslenme ‘alışkanlık’ haline gelmiş ise tehlike arz eder” dedi.

Prof. Dr. Mihmanlı “Aşırı et tüketilmesi, devamlı kızartmalar yenmesi de mide sağlığını bozan beslenme tarzı. Bir de ülkemizde saptadığım önemli bir şey çorba ve çayın aşırı sıcak içilmesi. Yemeklerin ve içeceklerin ılık tüketilmesi tercih edilmeli. Bol taze sebze ve meyve ile beslenenlerde mide kanseri riski azalıyor. Çayı demli ve aşırı sıcak içmemek de koruyucu olur. Bunun yanında C vitamini ve antioksidan almak mide kanserinden korunmanın yollarından biri” diyerek beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti.

KIRMIZI ALARMA DİKKAT

Mide geniş bir organ olduğu için kanser belirtilerinin de erken evrede belli olmadığını ifade eden Prof. Dr. Mihmanlı, “Kanser erken evrede ya tarama esnasında tesadüfen veya yaptığı bir kanamanın araştırması sırasında saptanır. Erken evrede belirti hissedilmez. Ancak tümör büyüyüp ilerleyince bazı belirtileri hasta hisseder bazılarını da doktor hisseder” diye konuştu.

Mide kanserinin belirtilerinin iştahsızlık, erken doyma, midede yanma, karın ağrısı, kilo kaybı, dışkıda kan görülmesi, lokmaları yutarken boğaza takılma hissi olduğunu anlatan Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, “Kanama ve kansızlık ise kırmızı alarm belirtileri. Eğer bu belirtiler erken evrede teşhis edilirse kurtarıcı olur. Hasta kansızlık yakınması veya bunlara bağlı halsizlik çarpıntı gibi şikâyetle geliyorsa mutlaka mide bağırsakları incelenmelidir. Kırmızı alarm mutlaka değerlendirilmeli” şeklinde görüş verdi.

40 YAŞ UYARISI

Beslenmeyle birlikte belirlenen zamanlarda muayene olmanın mide kanserinde hayat kurtarıcı olduğuna değinen Prof. Dr. Mihmanlı, “40 yaşını geçen her birey bir kez gastroskopi yaptırmalı” dedi.

Mide kanseri teşhisi konan hastalara cerrahi uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Mihmanlı, “Laparoskopik veya bazen de açık yöntemle Kanserin yerine göre midenin bir bölümü veya tamamı çıkarılıyor. Yeniden gıdanın alınabilmesi için mide bağırsak devamlılığı sağlanıyor. D2 lenf bezi diseksiyonu şeklinde yapılan ameliyatlarda başarı şansı daha yüksek, hastalarda ömür daha uzun oluyor. D2 lenf bezi diseksiyonu ile sadece çevresindeki lenf bezlerini değil aynı zamanda mideyi besleyen damarların çevresindeki lenf bezlerini çıkarıyoruz. Ve bu operasyon sonrasında ek tedaviler planlanıyor” şeklinde konuştu.