Microsoft Cortana’yı Android kilit ekranına getiriyor

Son zamanlarda Microsoft Cortana’nın kullanıcı arayüzünü Android üzerinden elden geçirdi ancak şirket dijital asistan için daha fazla plan yapıyor.

Yazılım üreticisi halihazırda Android kilit ekranından Cortana’ya erişmenin yeni bir yolunu sadece bir adım atarak test ediyor. Google’ın kendi hızlı erişiminin yerini alması. Android kullanıcılarını Microsoft Cortana’ya geçmesi için ikna etmek için açıkça tasarlanmış yeni bir özelliktir.

MSPoweruser, Cortana’nın kilit ekranında yer alan kilit ekranların yerini alamadığını bildiriyor. Bu nedenle de özel bir veya Android cihazınızla birlikte gönderilen varsayılan deneyimi kullanabilirsiniz. Cortana kayan logoda sola veya sağa doğru kaydırarak etkinleştirilir. Microsoft şu anda bu yeni özelliği test ediyor. Herhangi bir Android kullanıcısı, yeni beta özelliklerini Google Play Store’da denemeye karar verebiliyor.

Microsoft Cortana

Microsoft Cortana, Microsoft tarafınan Windows Phone 8.1 ve Microsoft Band için geliştirildi. Windows 10, iOS, Android, ve Xbox One’a gelecek olan bir akıllı kişisel asistan.

Cortana ilk defa San Francisco’da gerçekleştirilen Microsoft BUILD Geliştirici Konferansı’nda (2–4 Nisan 2014) gösterildi. Microsoft tarafından Windows Phone ve Windows’un gelecek işletim sistemlerinin “makyaj”ı olarak planlanan önemli bir öğe olarak başlatıldı. Adını, Microsoft’un video oyun serisi Halo’da yer alan bir yapay zeka karakter olan Cortana’dan aldı. Bu karakteri seslendiren Jen Taylor, kişisel asistanın ABD’ye özgü versiyonunun da sesi oldu.

(2015 itibarıyla), Cortana beta olarak Birleşik Devletler (Amerikan İngilizcesi). Çin (Mandarin). Birleşik Krallık’taki (İngiliz İngilizcesi) tüm Windows Phone 8.1 kullanıcılarına sunuldu. Belirli ülkelerdeki kullanıcılar da Ağustos 2014 itibarı ile Windows Phone’daki İngilizce, Fransızca. Almanca, İtalyanca ve İspanyolca Cortana versiyonları için alfa seçeneğini seçebilmektedir. Bu bölgelerin birçoğunda, Windows Insider aracılığıyla Windows 10’un hem bilgisayar hem de mobil ön izleme kullanıcılarına da sunulmaktadır.

Gelişim

Cortana’nın gelişimi 2009’da Genel Müdür Zig Serafin ve Baş Bilimci Larry Hech ile birlikte Microsoft Speech ürünleri ekibinde başladı. Heck ve Serafin, Microsoft’un dijital kişisel asistan teknolojisinin vizyonunu, misyonunu ve uzun menzilli planını oluşturdu. Cortana’nın ilk prototiplerini oluşturmak için uzman bir ekip kurdu.

Cortana dijital asistanını geliştirmek için, ekip insan kişisel asistanlarla mülakat yaptı. Bu mülakatlar, asistanın “not defteri” özelliği de dâhil, Cortana’da var olan bir dizi eşsiz özelliğe ilham kaynağı oldu. Aslında Cortana yalnızca bir kodadı olarak düşünülmüştü fakat Windows Phone’un UserVoice sitesindeki talep

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