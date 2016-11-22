MHP’li Depboylu’dan erken evlilik eleştirisi

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Türkiye’de 18 yaşını doldurmayana ehliyet verilmezken, seçme ve seçilme hakkı verilmezken, 15 yaşındaki çocuğu evlendirmenin doğru olmadığını söyledi.

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, göreve yeni başlayan Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Depboylu, gündemde yer alan cinsel istismarla ilgili önerge konusunda yaptığı değerlendirmede “Çocuk istismarının araştırılması için ilk önergeyi meclise ben verdim. Ancak AK Partili milletvekilleri tarafından reddedildi. Sonra bir gecede AK Partili milletvekilleri tarafından bu önerge meclise sunuldu. Ancak bu önerge çocukların erken yaşta evlenebilecekleri bir düzenlemedir” diye konuştu.

Çocuk yaşta evlendiği için cezaevinde olan 3 veya 4 bin kişinin mağduriyetinin ortadan kaldırılmak istendiğini vurgulayan Depboylu, “Bu çıkaracakları yasayla küçük yaşta evliliğin önünü açmış olacaklar.

Zira Türkiye’de 18 yaş altındakilere sürücü belgesi vermiyoruz. Seçme seçilme hakkı vermiyoruz. 15 yaşın altındaki çocuğun ise kendi rızasıyla evlendiğini kabul edemeyiz. Bu doğru değildir. Bu çocuklardan kaçının evlenmeden önce cinsel istismara uğradığı, kız çocuklarının kaç yaşında evlendirildiği, cezaevinden dışarıya çıkarmak istedikleri kişilerle aralarında kaç yaş fark olduğu konularının iyi sorgulanması gerekiyor” dedi.

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