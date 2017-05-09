Devlet Bahçeli’nin bir gün ansızın demokratik parlamenter rejim yerine başkanlık rejimi için AKP’ye destek vermesi MHP örgütlerinde ve seçmen tabanında büyük şok yarattı.

Bu şok 16 Nisan referandumunda “hayır” oylarına yansıyarak çok net şekilde ortaya çıktı.

Türk Milliyetçileri Hayır diyor platformunun Türkiye genelinde yaptığı çalışmalar MHP teşkilatından ve seçmeninden çok büyük destek gördü.

Bu gelişmeler ortaya koydu ki MHP çık hızla yeniden yapılanmalı.Biliyorsunuz MHP içerisindeki muhalif kurultay delegeleri yeterli yasal sayıda imza toplayarak tüzük kurultayı topladılar. Genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için MHP tüzüğü değiştirildi.

Devlet Bahçeli ve MHP Genel Merkez yönetimi 10 Temmuz’da genel başkan seçimli kurultay yapılacağını açıklamak zorunda kaldılar.

Ancak bu aşamada bazı güçler devreye girdi ve mahkeme kararları alındı ve MHP yönetimi çok hızla karar değiştirerek kurultayın 2018’de olağan olarak yapılacağını açıkladı.

Delegelerin tavrı sonucu Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığında meşruiyetini kaybeden bir şekilde koltuğunu koruyor.

MHP muhaliflerinin hemen hemen hepsi, “Bahçeli genel başkanlık koltuğunu koruyabilmek için AKP desteği ile MHP olağanüstü kurultayını engelledi” görüşünü öne sürdüler.

Olağanüstü olsa da olmasa da artık MHP’nin kurultay için sayılı ayları kaldı.

2018’de MHP olağan kurultayını hukuken yapmak zorundadır.

Bu durumda MHP’nin delegelerine düşen görev 2019’da yapılacak ikisi bir arada 3 seçime partilerini en güçlü şekilde yeniden yapılandırarak hazırlamaktır.

Çünkü MHP hiçbir zaman AKP’nin stepnesi, dayanağı ya da eş partisi olmamalıdır.

MHP kesinlikle AKP’nin alternatifi bir parti olmalıdır ki işte bunun için de en önemli görev partinin delegelerine düşmektedir.

Bahçeli ve ekibinin amacı anlaşıldı ki 2019’a kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gerektirdiği yasa değişikliklerine AKP’ye desteğe devam etmektir.

Bu destek artık öyle bir hale gelebilecektir ki AKP’nin MHP’yi tamamen eritmesine yol açacaktır.Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş’in AKP’ye geçmesi gibi belki de birçok genel merkez yöneticisi zaman içerisinde AKP’de siyaset için saf değiştirebilecektir.

Aslında AKP’nin hedefi ve amacı da güçlü ve iktidar alternatifi olacak bir MHP kesinlikle değildir.

Yani AKP kendi gücünden güç kaybederek MHP’nin güçlenmesini ister mi?

Asla istemez.

Peki, MHP’yi eritip AKP’yi güçlendirmek ister mi?

Kesinlikle ister.

Tablo bu kadar net ve açık iken MHP’nin AKP’ye karşı iktidar alternatifi bir parti olarak ne yapması lazım?

AKP yandaşlığından acilen ve kesinlikle kopması şarttır.

Ve daha da önemlisi yeniden yapılanması olmazsa olmaz temel amaç olmalıdır.

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