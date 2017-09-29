MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı iştişare toplantısı yapıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Toplantıda konuşan MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, IKBY’nin gayrimeşru referandumla bağımsız Kürdistan için dört aşamalı yol haritasının ilkini gerçekleştirdiğini iddia etti.

Haberal, şöyle konuştu:

“Birincisi bağımsızlık kararı süreci, ikincisi Irak Merkezi Hükümeti ile bağımsızlık müzakereleri süreci, üçüncüsü resmi bağımsızlık ilan süreci, dördüncüsü ise bağımsızlığın uluslar arası platformda tanınma sürecidir. Şu anki gelinen aşama birinci aşamadır. Bağımsızlık kararı süreci yapılan referandumda verilmiştir. Referandum otomatik olarak hukuki hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Lakin Barzani, referandum sonuçlarına dayanarak hemen bağımsızlık da ilan etmeyecektir. Bağımsızlık kararı bağlayıcıdır. Zamana yayılarak uygulamaya konulacaktır.”

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya ise, IKBY’nin bağımsızlık referandumu düzenlenmesinin 11 Eylül saldırısından sonra Amerika’nın Ortadoğu haritasını şekillendirmesi sonucu olduğunu söyledi.

İstişare toplantısına, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Burak Fındıkçı, MHP Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.