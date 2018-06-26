MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim öncesinde ısrarlı biçimde “kader kurbanlarına af” talebini seslendirmişti.

Bahçeli, cezaevlerinin tıklım tıklım dolu olduğunu belirtiyor, terör örgütü mensupları, tecavüzcüler ve kadın katilleri dışında kalanların afla salıverilmesinin yerinde olacağını ifade ediyordu.

++

Bahçeli, Meclis’te kilit rol oynayacak olmalarının gücünü kullanarak acaba affı yeniden gündeme getirip Ak Parti’yi zorlayacak bir yaklaşım içinde olur mu?

++

Seçim öncesinde başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti yetkilileri gündemlerinde af olmadığını belirtmişlerdi.

Ama şimdi farklı bir tablo söz konusu.

++

Gelelim, MHP’nin seçim öncesinde seslendirdiği bir diğer görüşe.

Bahçeli, üniversite sınavlarının kaldırılacağını söylemişti.

Şimdi bu sözünü yerine getirmek için de harekete geçer mi?

Eğer geçerse bunun gerçekleşmesi mümkün olabilir mi?

Diyelim ki sınavlar kaldırıldı.

O zaman üniversiteye yerleştirme işlemleri nasıl olacak?

On binlerce öğrenci tıp fakültelerinde okumak isterse ne yapılacak?

++

MHP’nin önümüzdeki süreçte Ak Parti’yi bir hayli zorlaması sürpriz olmayacak.

Bu durum karşısında Ak Parti, Meclis çoğunluğunu sağlamak için yeni arayışlara mı girer yoksa MHP’nin taleplerini karşılamak için elinden geleni yapar mı?

Bekleyip göreceğiz.

Ben, yerel seçime kadar Ak Parti’nin MHP’yle iyi geçinmek için azami özeni göstereceğini düşünüyorum.

BİR TUHAF TEPKİ

Muharrem İnce, seçim sonuçlarını değerlendirdiği toplantıyı TRT muhabiri ve kameramanının izlemesine izin vermemiş, “TRT benim mitinglerimi yayınlamadı” diyerek onları salondan dışarı çıkarttırmış.

++

Tuhaf bir tepki bu.

O muhabir ve kameraman basın emekçisidir.

İnce’nin mitinglerini yayınlamama kararını onlar değil TRT’nin en tepesindeki isimler vermiştir.

++

Bu olayın üzücü bir diğer yanı da şu:

Gazetecilerin örgütlendiği cemiyet ve dernekler İnce’nin davranışına tepki göstermedi, iki basın emekçisinin salondan atılmasını son derece doğal karşıladı.