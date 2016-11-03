Mezun oldukları okulda öğretmenlik yapıyorlar

İZMİR’in Karabağlar ilçesindeki Eşrefpaşa Anadolu Lisesi’nde, daha önce bu okulda öğrenci olan 8 öğretmen görev yapıyor.

Eşrefpaşa Anadolu Lisesi’nden sıralarında okuyup bir gün bu okula öğretmen olarak dönmeyi kafaya koyan Öznür Ağırbaşlı (52), Aysun Gündüz (45), Ahmet Arslantaş (61), Özlem Kuşçu (43), Şükrü Bal (51), Zehrin Tabak (44), Banu Ersöz (43), Bengisu Ayşe Sayın (59) aradan yıllar geçtikten sonra, kendi mezun oldukları okullarında görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Okulda ayrıca o dönemde kendilerinin de öğretmeni olan meslektaşları Hakan Çevik, Gülhan Soysal ve Belgin Cin ile bugün birlikte görev yapmanın gururunu yaşayan öğretmenler, bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getiriyor.

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