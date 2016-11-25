Mezun olduğu liseye keman öğretmeni oldu

SİİRT’in Eruh İlçesi’ne bağlı Cintepe Köyü’nde, ailesinin istememesine rağmen yatılı okuduğu ortaokulu bitiren çiftçi ailenin kız çocuğu Özlem Aslan, kent merkezinde yeni açılan Takas Bank Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğretmenlerinin ailesini ikna etmesiyle başlayan eğitim sürüveni, başarıyla devam ediyor.

Köyde söylediği şarkı ile yaşamı bir anda değişen Özlem Aslan, Takas Bank Güzel Sanatlar Lisesi’ni ardından da Harran Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü bitirerek, okuduğu liseye öğretmen oldu. Özlem öğretmen, lisesinde çalmayı öğrendiği keman ve piyonoyu şimdi kendisi gibi başka öğrencilere öğretiyor.

ERUH’UN KÖYÜNDE DOĞDU, KEMAN ÖĞRETMENİ OLDU

Eruh İlçesi’ne bağlı Cintepe Köyü’nde çiftçi bir baba ile ev kadını annenin 6 çocuğundan en büyüğü olarak 1991 yılında dünyaya gelen Özlem Aslan, ailesinin istememesine rağmen ortaokulu Eruh İlçesi’ndeki Yatılı İilköğretim Bölge Okulu’nda bitirdi. Kızların okula gitmesine karşı olan ailesi ve akrabalarının bu tutumu nedeniyle okula gidemeyeceğini düşündüğü sırada, köye gelen bazı öğretmenlerin, “Bir şarkı söylemek ister misin” diye sorması üzerine, okuma umutları yeniden filizlenen Özlem Aslan, öğretmenlerin babasını, aile ve yakınlarını ikna ettikten sonra Güzel Sanatlar Lisesi’nde yeniden okumaya başladı. 2006 yılında liseyi başarı ile bitiren Özlem Aslan, ilk yıl girdiği sınavda Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Üniversiteyi bitirmesinden sonra okuduğu liseye Keman öğretmeni olarak atandı. Özlem öğretmen, şimdilerde okuduğu lisede başka öğrencilere keman ve piyano dersi veriyor. Özlem Aslan’ın öğretmen olmasının ardından, öğrenci taşıma işi yapan baba Mahfuz Aslan, diğer 2 kız ve 3 erkek çocuğunu da okula gönderdi. Özlem öğretmenin 2 kardeşi üniversitede, bir kardeşi kendi lisesinde, bir kardeşi ortaokulda eğitim görürken, küçüğü de ilkokula gidiyor.

HER ŞEY KÖY EVİNİN BAHÇESİNDE SÖYLEDİĞİ ŞARKI İLE BAŞLADI

Orta okulu bitirdiği yıl, kız çocuklarının okula gitmesi konusunda özellikle kendi köylerinde büyük sıkıntılar olduğunu belirten Özlem Aslan, zorluklara rağmen köyden 15 kilometre uzaklıktaki Eruh Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda okuduğunu belirterek, “Ortaokulu bitirdikten sonra liseye gideceğimi aklımın ucundan geçirmiyordum. Çok zor günler yaşadım. Ailemin bana sonsuz güveni vardı. Yine de beni şehre göndermekten çekindiklerini çok iyi biliyordum. Okullar eğitim ve öğretime başladı ve hala köydeydim. Siirt’ten yüzlerini hiç görmediğim öğretmenler köye geldi. Evimizin bahçesinde olduğum sırada yanıma gelen öğretmenler, bana okula gidip- gitmediğimi sordu. Benden şarkı söylememi istediler. Utana sıkıla söylemeyeceğimi söyledim. Konuştuktan sonra rahatlamıştım ve bir süre sonra bir şarkı söyledim. Sesimi beğendiklerini söylemeleriyle yeniden okumak için ümitlenmiş, çok heyecanlanmıştım” dedi.

MÜDÜR VE ÖĞRETMENLER AİLEYİ İKNA ETTİ

Siirt Takas Bank Güzel Sanatlar Lisesi’nin açıldığını duyduğunu orada eğitim almayı hayal ettiğini anlatan Özlem Aslan,

“Bir hafta geçtikten sonra yine bana şarkı okutan öğretmenler köyümüze gelip bu kez babam ile amcamlarla görüştü. Görüşmeden sonra babam beni yanına çağırarak ‘Okumak istiyor musun?’ diye sordu. Kalbim duracak gibiydi, ‘İstiyorum’ diye karşılık verdim. Babam aradan iki gün geçtikten sonra Okul Müdürüm Behçet Bildirim’i arayarak, ‘Kızım size emanettir, okumak istiyor, okutun’ dediğini duydum. O gün dünyanın en mutlu insanı ben olmuştum yeniden okula başladım” diye konuştu.

Okul Müdürü Behçet Bildirim, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında yapımı tamamlanan ve eğitime başlayan okula öğrenci bulmak için merkez ve ilçelere bağlı köyleri, bir grup öğretmenle ziyaret ettiklerini okulu tanıtmayı ve öğrenci toplamak istediklerini belirtirken, “Cintepe Köyü’nde Özlem’i keşfettik ve kendisinden bize bir şarkı söylemesini istedik. Önce utandı daha sonra söyledi. Müzik kulağını ölçtük ve aradığımızı bulduğumuzu anladık. Özlem’in babası ile görüşmeler yaptık sonunda ikna ettik, Özlem’i okutmayı başardık. Özlem şimdi öğrendiği keman ve piyono çalmayı kendi gibi başka öğrencilere öğretiyor. Aslında Özlem öğretmen, başarının hikayesini kendisi yazdı.”

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