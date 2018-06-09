Mamak Belediyesi, vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında gelen mezarlıklarda bayram temizliği başlattı.

İlçede bulunan mezarlıklar Mamak Belediyesi ekiplerince temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Ekipler mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizliyor.

Hazır hale geldi

Mezarlıkların bakım çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, mezarlıkların bakım çalışmasının her bayram öncesi yoğunlaştığını belirtti. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirebilmesi için titiz bir çalışma sürdürdüklerini kaydeden Akgül, “Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık.

Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.