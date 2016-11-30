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Mevsimler sanatseverleri bekliyor

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ISVEC BUYUKELCILIGI VE CANKAYA BELEDIYESI CAGDAS SANATLAR MERKEZI ISBMIRLIGINDE GERCEKLESTIRILEN ROUL WALLENBERG ANISINA 'BENIM ICIN BASKA BIR SECENEK YOK' YAZILI FOTOGRAF SERGISI, SANATSEVERLERIN ILGISINE SUNULDU. (FOTO: HUSEYIN OZBALI-ANKARA-DHA)

ÇAYKOVSKİ’NİN “Mevsimler” adlı yapıtı Ece İdil’in tasarımı, Piyanist Şevki Karayel’in yorumu ve balet-koreograf Gökçe Sönmemiş’in bale gösterisiyle İstanbul Kültür Üniversitesi’nde seyirciyle buluşuyor

CAYKOVSKI'NIN “MEVSIMLER” ADLI YAPITI ECE IDIL'IN TASARIMI, PIYANIST SEVKI KARAYEL'IN YORUMU VE BALET-KOREOGRAF GOKCE SONMEMIS'IN BALE GOSTERISIYLE ISTANBUL KULTUR UNIVERSITESI'NDE SEYIRCIYLE BULUSUYOR (ISTANBUL - DHA)
CAYKOVSKI’NIN “MEVSIMLER” ADLI YAPITI ECE IDIL’IN TASARIMI, PIYANIST SEVKI KARAYEL’IN YORUMU VE BALET-KOREOGRAF GOKCE SONMEMIS’IN BALE GOSTERISIYLE ISTANBUL KULTUR UNIVERSITESI’NDE SEYIRCIYLE BULUSUYOR (ISTANBUL – DHA)

Rus klasik müzik bestecisi Çaykovski’nin tek bir tema etrafında birleştirilmiş, yılın 12 ayına adanmış piyona piyesinden oluşan esere, şair Özgür Özmeral de her bir parçaya uygun Dünya edebiyatından ve Türk şairlerin kaleminden çıkan şiirlerle eşlik edecek. 6 Aralık Salı akşamı İKÜ Ataköy yerleşkesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek temsilde, işitsel niteliklere müdahale eden bir görsellik de gerçekleştirilecek. Ayrıca seslendirilecek şiirler Chagall, Van Gogh ve Rus ressamlarının tablolarıyla da barkovizyon olarak sunulacak.

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