Mevsimler sanatseverleri bekliyor

ÇAYKOVSKİ’NİN “Mevsimler” adlı yapıtı Ece İdil’in tasarımı, Piyanist Şevki Karayel’in yorumu ve balet-koreograf Gökçe Sönmemiş’in bale gösterisiyle İstanbul Kültür Üniversitesi’nde seyirciyle buluşuyor

Rus klasik müzik bestecisi Çaykovski’nin tek bir tema etrafında birleştirilmiş, yılın 12 ayına adanmış piyona piyesinden oluşan esere, şair Özgür Özmeral de her bir parçaya uygun Dünya edebiyatından ve Türk şairlerin kaleminden çıkan şiirlerle eşlik edecek. 6 Aralık Salı akşamı İKÜ Ataköy yerleşkesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek temsilde, işitsel niteliklere müdahale eden bir görsellik de gerçekleştirilecek. Ayrıca seslendirilecek şiirler Chagall, Van Gogh ve Rus ressamlarının tablolarıyla da barkovizyon olarak sunulacak.

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