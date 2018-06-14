Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, bahar aylarında tetiklenen mevsimsel özellikli depresyon öyküsü olan kişilerin, yılın bu dönemlerinde daha dikkatli olması gerektiği ve belirtiler şiddetlenmeden bir psikiyatriste başvurmasının hastalığın daha kolay atlatılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, insan sağlığı ve günlük hayat temposuna olumsuz etki eden mevsim geçiş dönemlerinin etkilerinden korunmak için alınması gereken önlemlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “çökkün duygu durum, ilgi ve istek kaybı, önceden zevk veren etkinliklerden eskisi kadar zevk alamama, hiçbir konuya ilgi duyamama, enerji azlığı, halsizlik, hareketlilikte genel bir yavaşlama, dikkat, konsantrasyon ve bellek güçlükleri, kişinin kendisi ve çevresiyle ilgili olumsuz algılarının olması” şeklinde tanımlanan depresyonun görülme sıklığının mevsim geçişlerinde artabileceğine dikkati çekildi.

Kişilerde bahar aylarında artan yorgunluk, fazla uyuma isteği, enerji azlığı, isteksizlik, daha önceden keyif alınan aktivitelere ilgi kaybı ve zevk almada azalma, hoşnutsuzluk gibi yakınmaların, mevsimsel depresyonun belirtileri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlkbaharda canlanan doğayla birlikte ısınan hava, güneşli günler, açan çiçekler bazı insanları heyecanlandırsa da bazı kişilerde vücudun ve beynin ritmi doğanın değişimine ayak uyduramamaktadır. Beyinden salgılanan ve duyguları düzenleyen bazı kimyasal maddelerin salınımı (serotonin, melatonin gibi) bu süreçte etkili olabilmektedir.”

– “Psikiyatri uzmanına başvurmak gerekiyor”

Açıklamada, “çökkün duygu durum”, “ilgi ve istek kaybı”, “belirgin kilo kaybı veya artışı”, “hemen her gün uykusuzluk ya da aşırı uyku”, “psikomotor ajitasyon ve retardasyon”, “halsizlik ya da enerji azlığı”, “değersizlik veya aşırı suçluluk hisleri”, “yoğunlaşma zorluğu veya kararsızlık”, “tekrarlayan ölüm düşünceleri” gibi durumların 5 veya daha fazlasının 2 haftalık süre içinde gerçekleşmesi halinde bir psikiyatri uzmanına başvurmak gerektiği vurgulandı.

Depresyona sadece psikiyatrik değil, bedensel belirtilerin de sıklıkla eşlik ettiği belirtilen açıklamada, “Çarpıntı, nefes alamama hissi, başta sıkışma hissi, uyuşma ve karıncalanmalar, müphem ağrılar, konversif tarzda bayılmalar tanılar arasında yer almaktadır. Uyku ve iştahta azalma, düzensizlik veya artma depresyonun öncül belirtileri arasındadır. Gürültüye, kalabalığa tahammülsüzlük, küçük şeylere öfkelenme, alınganlık, öfke patlamaları depresyonda sık görülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

– Depresyondan korunmak için öneriler

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü açıklamasında, mevsim geçişlerinde depresyondan korunmak için şu 6 maddeye işaret edildi:

“Düzenli uyuyun: Düzenli bir uyku ritmi tutturmak, doğanın değişimine ayak uydurmak için önemlidir. Böylelikle vücudun biyolojik ritmi düzene girmiş olur. Televizyondan, bilgisayar ve telefondan uzak karanlık bir odada kitap okuyarak uykuya hazırlanmak uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Erken yatıp erken kalkmak ve her gün aynı saatte uyumak yorgunluk ve stresi azaltır.

Egzersiz yapın: Spor yapmak, açık havada her gün yarım saat yürüyüş mutluluk hormonu salınımını artırır. Yürüyüş yapmaya ekstra vakit ayıramıyorsanız alışverişe yürüyerek gidebilir, asansör kullanmak yerine 2-3 katı yürüyerek çıkabilirsiniz.

Güneşe çıkın: Güneş iyi hissetmenize yardımcı olur. Güneşli havalarda dışarıda vakit geçirmek mevsimsel depresyonu hafifletmede etkilidir.

Bol bol su için: Kafeinli içecekleri ve alkolü azaltmak, bol bol su içmek, taze meyve suyu, bitki çayları tüketmek kaygınızı azaltır, çökkün duygu durumunu da toparlar.

Stresten uzak durun: Bu dönemde mümkün olduğunca stresli ortamlardan uzak durmanızda fayda var. Stresli ve kaygılı ortamlar depresyonunuzu tetikleyebilir.

“Sağlıklı beslenin ve normal kiloda olun: Dengeli ve düzenli beslenmek, mevsime uygun sebze ve meyveler yemek hem beden sağlığı hem de ruh sağlığına iyi gelir. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak, Omega 3’ten zengin ceviz, semizotu, somon vb. beslenmek mevsimsel depresyonu toparlar.”

Açıklamada, bahar aylarında tetiklenen mevsimsel özellikli depresyon öyküsü olan kişilerin, yılın bu dönemlerinde daha dikkatli olması gerektiği ve belirtiler şiddetlenmeden bir psikiyatriste başvurmasının hastalığın daha kolay atlatılmasına yardımcı olduğu belirtilerek, “Diğer depresyonlarda olduğu gibi mevsimsel depresyonda da ilaç tedavisi ile psikoterapi en etkin seçenektir. Bunlara ek olarak mevsimsel depresyonda ışık tedavisi kullanılabilir. Uyku ve iştah bozukluklarında bu tabloyu düzenleyen ek tedaviler de seçilebilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.