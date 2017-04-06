DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevcut yönetim sisteminin cumhurbaşkanı ile başbakan arasında kavgalara neden olduğunu belirterek, “Bu sistem baba ile oğlu, kardeşle kardeşi kavga ettirir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Ramada Otel’de Doğru Yol Partisi’nde (DYP) eskiden görev yapan yöneticiler ve partililerle bir araya geldi. 1946 yılında çıkılan kutsal yolculuğun dava arkadaşları ile bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, bu dostluğu tarif etmenin zor olduğunu söyledi. Babası Osman Çavuşoğlu’nun da DYP’ye hizmet verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Babamın odasında rahmetli Adnan Menderes’in fotoğraflı sürekli vardı. Ne zaman Türkiye tek başına iktidar olup hamleler yaptıysa, hep engeller çıkardılar. Turgut Özal döneminde Türkiye çağ atladı. Bizim de önümüze çok engeller çıktı. Biz eğer Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken önümüze çıkan engelleri kavgaya dönüştürseydik, birçok kriz yaşardık. Milletin selameti için sabrettik. Derin devlet, darbe yanlıları, kapatma davaları, 367 garabeti, MİT üzerinden darbe girişimleri, 17-25 Aralık girişimleri gibi engellemeler oldu ama hep dik durduk. Milletin evlatlarından esinlenerek ‘Söz de karar da milletindir’ dedik” dedi.

‘BAŞKANLIK SİSTEMİ BÜYÜKLERİMİZİN HAYALİYDİ’

Türkiye’nin yoluna devam ettiği gibi dünyadaki birçok halkın imdadına yetiştiğini dile getiren Çavuşoğlu, aynı anda 5 terör örgütüyle de mücadele ettiklerini söyledi. Türkiye’nin sadece tek parti iktidarını beklemek zorunda olmadığını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye’nin geleceğini bir partiye ve şahıslara bağlamanın doğru olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, “Başkanlık sistemini isteyen liderler Türkiye’nin geçmişindeki karanlık günleri çok iyi biliyordu. Geçmişteki büyüklerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek inşallah bize nasip olacak” dedi.

‘BABA OĞLU KAVGA ETTİRİR’

Mevcut sistemin devam etmesi durumunda krizlerin yaşanmaya devam edeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, bugün Başbakan ve cumhurbaşkanı arasında kavga yaşanmıyorsa bunun nedeninin kardeşlik hukukundan kaynaklandığını anlattı. Çavuşoğlu, “Bizde olduysa ve dışarı yansımadıysa kol kırılır yen içinde kalır, kardeşliktendir. Olmaması mümkün değil. Bu sistem baba ile oğlu, kardeşle kardeşi kavga ettirir. Bu sistem dava arkadaşlığı bilmez. Siyaset böyle bir şey” diye konuştu.

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