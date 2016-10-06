Metromall geleceğin yaşam standardını sunuyor

Söğüt İnşaat’ın Konut, Home&Office, AVM bileşenli karma projesi MetroMall, hızla yükseliyor.

Modern mimari dili, zengin iç mekan peyzaj öğeleri ile fark yaratan projede 4 konut, 1 Home&Office bloğu ile Ankara’nın ilk üstü açılır AVM’si yer alıyor.

Piyasanın en cazip vade koşullarının sunulduğu projede, geleceğin yaşam standardını sunan villa kalitesindeki konutlar 290 bin TL’den başlayan fiyatlarla; 120 ay için %0,59 ve 60 ay için ise %0,39 vade farkı ile satılıyor.

Eryaman’da hızla yükselen dev karma proje MetroMall, çok yönlü bir tasarımla alıcılara geleceğin yaşam standardını sunuyor. Söğüt İnşaat tarafından toplam 397 bin 830 metrekarelik bir inşaat alanına sahip MetroMall Yaşam ve Alışveriş Merkezi; Konut, Home&Office ve AVM bileşenli karma bir proje. MetroMall’da 4’ü Konut, biri Home&Office olmak üzere 5 blok ile Ankara’nın ilk üstü açılır AVM’si yer alıyor. Metro istasyonuna 20 saniye, çevreyoluna 2 dakika, havalimanına ise 20 dakika mesafede konuşlanan projedeki sosyal seçenekler arasında açık ve kapalı otopark, AVM, fitness center, iki adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, sauna, SPA, Türk hamamı yer alıyor. Projede; AVM’nin açılışının Mart 2017’de, daire teslimlerinin ise Mayıs 2017’de yapılması öngörülüyor.

Geleceğin yaşamı bugünden hazır…

Projede yer alan residence konutlarında büyüklükleri 62-183 metrekare arasında değişen 671 daire bulunuyor. Konutlarda 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri bulunuyor. Home Office bloğunda ise 1+1 ve 2+1 seçenekleri yer alıyor. AVM’den bağımsız bir güvenlikli girişe sahip olan konut bloklarında oturacak sakinler evinden çıktığı anda, içinde 2 adet yarı-olimpik yüzme havuzuna sahip 3 bin 500 metrekarelik fitness, sauna, Türk hamamı ve SPA merkezine kolayca ulaşabilecek. Projenin 13 bin metrekarelik yeşil alanı içinde de 2 spor alanı ve çocuk parkı bulunuyor. Daire sahiplerine özel tahsisli çok araçlık kapalı otoparkının yanı sıra açık misafir otoparkının da bulunduğu projede kreş ve sağlık merkezi de yer alacak.

Çevreye duyarlı bir proje olan MetroMall’da geleceğin teknolojisi olan elektrikli araçlar için şarj üniteleri de bulunacak.MetroMall’da geleneksel günlük yaşam alışkanlıklarını kökten değiştiren ve geleceğin yaşam konforunu sunan dairelerin fiyatları 290 bin TL’den başlayıp, kata ve cepheye göre değişiyor. MetroMall, son dönemde çeşitli firma ve kurumlarca başlatılan kampanyalar içinde en cazip vade koşullarını sunan proje olarak öne çıkıyor. Projede, her biri villa kalitesindeki konutlar 120 ay için %0,59 ve 60 ay için ise %0,39 vade farkı 120 ay vadede %0,59 ve 60 ay vade ise %0,39 vade farkı ile satılıyor.

Ankara’nın İLK üstü açılır-kapanır AVM’si

Modern mimari dili, zengin iç mekan peyzaj öğeleri ile fark yaratan MetroMall Yaşam ve Alışveriş Merkezi içinde, Ankara’daki ilk açılır – kapanır tavan sistemli AVM yer alacak. Böylece Söğüt İnşaat, ziyaretçilerin “içinden gökyüzünü izleyeceği” AVM ile Başkent’te bir ilke imza atıyor. AVM’de hipermarket, elektronik market, yapı market, sinema ve katlı mağazalar, restoran ve kafeler bulunacak. Ziyaretçiler AVM’deki mağazalarda yerli ve uluslararası markaları bir arada bulabilecek.

Çevre nüfus yoğunluğu, etrafında eşdeğer başka bir AVM’nin olmaması, stratejik konumu, geniş ulaşım ağı ve çok alternatifli toplu taşıma kolaylığı ile Ankara’nın ve Eryaman’ın vazgeçilmez uğrak noktası olması beklenen AVM, şimdiden Ankara’nın en fazla ziyaretçi sayısına sahip alışveriş merkezlerinden biri olmaya aday…

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