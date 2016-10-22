Metin Feyzioğlu’ndan Atatürk vurgusu

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Uşak’ta Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu’na katılarak Atatürk vurgusu yaparak, “Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, Demokratım ve hukukun üstünlüğüne inanırım. Karşımızdakiler demokratlık istiyor. Bizi yönetenlerden bizlerin düşüncelerine saygı göstermelerini istiyoruz” dedi.

ADD Uşak Şubesi tarafından Uşak Çağrı Düğün Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Dr. Ali Karaoba, CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Sevinç Yazgan, CHP Uşak İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Nadi Sancar, ADD Uşak Şube Başkanı Dr. Arif Güvenir ve çok sayıda davetli katıldı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranları şükran ve minnetle andığını ifade eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ‘Atatürkçüyüm’ diyen herkesin Atatürk’ün hayatını bir kez daha okumaları gerektiğini vurguladı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olduğunu ifade eden Feyzioğlu, şöyle dedi:

“Bir siyasi partinin genel başkanı, bir dernek genel başkanı ve sendika genel başkanı değilim. Türkiye’nin 79 barosunun 100 bin avukatın en üst kurulunun temsilcisiyim. Yüreğim ADD ile her zaman atar. Ancak takdir edersiniz ki hitap ettiğim kitle ADD kitlesi ve çatısı altında buluşacak homojen bir kitle değil. Türkiye’nin her yerinden her türlü hassasiyetten, her siyasi görüşten çok farklı kitlenin temsilcisi olarak huzurunuzdayım. Ama o kitlenin en üst temsilcisi olarak Türkiye’nin her yerinden, İzmir, Uşak, Batman ve Şırnak’ta da gururla söylediğim tek cümle, ‘Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, Demokratım ve hukukun üstünlüğüne inanırım. Karşımızdakiler demokratlık istiyor. Bizi yönetenlerden bizlerin düşüncelerine saygı göstermelerini istiyoruz.”

“ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TÜRK MİLLETİNİ İFADE EDEN BİR DÜŞÜNCEDİR”

Ayaklarını ister istemez her insanoğlu gibi 40×40 santimlik karoya bastıklarını belirten Feyzioğlu, “Ne kadar demokratız?” diye sorduktan sonra şöyle devam etti:

“Kendi düşüncelerimizin dışında düşünenlere, bizden birazcık farklı yaklaşanlara, farklı düşüncelere söyleyenlere acaba aynı hoşgörü ve aynı saygıyla bir başkasından beklediğimiz empati duygusuyla yaklaşmayı beceriyormuşuz. Bunu yaptığımız takdirde hitap ettiğimiz kitleler yüzde 10’lar değil, yüzde 100’lere ulaşır. O zaman sağımıza döndüğümüzde tıpa tıp aynımız, solumuza döndüğümüzde tıpa tıp aynımız olmaz. Askeri müşterekler de birleşmiş yüzde 100 oluruz. Bizim hedefimiz yüzde 100’e ifade etmek olmalıdır. Atatürkçü düşüncede yüzde bire, yüzde 10’a değil Türk milletinin yüzde 100’üne ifade eden bir düşüncedir. Ben bu davada yalnız değilim, birlikte hareket ettiğim kadar arkadaşlarım var. Meslektaşlarım var.”

Gece, Atatürk portrelerinin satışı ve eğlence ile sona erdi.

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