Meteoroloji uyardı: Sarıyer’de sel riski bulunmaktadır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sarıyer’de sel riski olduğunu belirterek, vatandaşları hazırlıklı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son radar ve uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul’un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede; köprü, menfez v.b. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir” denildi.