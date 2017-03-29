Manisa’da oturan 46 yaşındaki Elif Kaya, eşi ile birlikte açtıkları metal şekillendirme atölyesinde 10 yıldır çalışıyor. Bisiklet ve su arıtma cihazı üretimi yapan fabrikalara yedek parça üretilen atölyede Kaya, iş azmiyle erkeklere adeta taş çıkartıyor.

Yunusemre İlçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde, eşi 45 yaşındaki İlhami Kaya’yla birlikte açtığı metal şekillendirme atölyesinde çalışan 1 kız çocuğu annesi Elif Kaya, kullandığı pres makineleriyle erkekleri aratmıyor. Bisiklet ve su arıtma cihazı fabrikalarına yedek parça üretilen atölyede 10 yıldır eşiyle birlikte çalışan Elif Kaya, yükü onunla birlikte omuzluyor. Elif Kaya, 9 kişiye istihdam sağladıkları atölyede pres makinelerini kullanmanın yanı sıra kalıpları söküp takıyor, erkeklerin bile zorlandığı işleri tek başına yapıyor. Eşine her konuda maddi ve manevi olarak destek olduğunu ifade eden Elif Kaya, şöyle dedi:

“İşimiz çok zor. Bir kadın için daha da zor. Bu atölye de 9 kişiye istihdam sağladığımız için mutluyum. 10 yıldır gece gündüz demeden hiçbir kadının yapamayacağı işleri yapıyorum. Kadın için zor bir iş ama sağlığım elverdikçe de yapacağım.”

İŞ BEĞENMEYENLERE ELEŞTİRİ

İşini severek yaptığını belirten Elif Kaya, “İnsanlarımız az parayla yetinmesini bilmiyorlar. Genellikle rahat, temiz, oturduğu yerden, yorulmadan para kazanmaya çalışıyorlar. Benim çevremde, benim yaptığım işin çok pis ve yağlı olduğunu düşünüyorlar. Bana göre alın teriyle yapılan bir iş. 70 yıl da olsa aynı işi yaparım. Çünkü severek yapıyorum” diye konuştu.

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