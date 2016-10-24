Metal alerjisinden dolayı ahşap hediyelik eşya dükkanı açtı

GAZİANTEP’te 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Zuhal Başaran, alerji nedeniyle metal eşyalara dokunamadığı için ahşap hediyelik eşya satışı yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Zuhal Başaran 10 yıl önce metal eşyalara alerjisi olduğunu fark edip marangoz eşi Mehmet Başaran ile birlikte Gümrük Hanı’nda hediyelik eşya dükkanı açtı. Zuhal Başaran eşi Mehmet Başaran’ın yaptığı hediyelik eşyaları satarak aile geçimine destek veriyor. Metal eşyalara dokununca vücudunda kabarıklar oluştuğunu ve kaşındığını belirten Zuhal Başaran, eşinin önerisi üzerine işyeri açtığını söyledi. Yemek yerken bile tahta kaşık kullandığını ifade eden Başaran, şöyle dedi:

“Gümrük Hanı’nda ahşap işleri ile uğraşıyorum. 10 yıl önce elimdeki alerjiden dolayı doktora gittim. Doktor benim belime bir cihaz bağladı ve bir hafta kalmasını söyledi. Bir hafta sonra doktor belimdeki cihazı söktüğünde demire karşı alerjim olduğunu ve elimi metale sürmem gerektiğini söyledi. Metale dokununca vücudumda kaşıntılar başlıyor. Metal eşyalar kullanmamaya çalışıyorum, doktor bana yemeği bile tahta kaşıkla yememi söyledi.”

Alerjisinden dolayı birçok işi yapmakta zorlandığını anlatan Başaran, eşi ile çalışmak istediğini anlatırken, “Dükkanımızda sadece ahşaptan hediyelik eşyalar ve takunyalar satıyoruz. Ürünlerin üzerinde bulunan çivileri çıkartırken bile elimi süremiyorum, müşterilerden rica ediyorum; onlar çıkartıyor yardımcı oluyor bana. Elimi metale vurduğum an vücudumda kabarıklar meydana geliyor. Kabarıkların geçmesi için ya soğuk su ile yıkamam lazım ya da kolonya ile ovalamam lazım” diye konuştu.

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