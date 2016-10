Metabolik balans ile kilonuzu düzenleyin

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşide konuşan Dr. Zekeriya Gür, katılımcılara dengeli beslenme ve metabolik balans ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Bel çevresi 95 cm olup, şekeri yüksek ve iyi kolestrolü düşük olan kişilerin metabolik sendrom yaşadığını ifade eden Gür, karsinom, kardiyavasküler hastalıklar, polikistik over ve tip 2 diyabet rahatsızlıklarını metabolik sendrom komplikasyonları olarak sıraladı.

Pek çok diyetisyenin önerdiği sık yiyerek kilo vermeye karşı çıktığını belirten Dr. Zekeriya Gür, “ Günde 6 öğün yemek yemek yüzde 90 insanın başaramayacağı bir şeydir. İnsan sürekli yemekle meşgul olamaz. Bu uygulama yanlıştır. Memleketimizde diyetisyen sayısı arttıkça, obez sayısı da artıyor. Bugün dünyada Afrika dahil, obeziteden ölen insan sayısı, açlıktan zayıflıktan ölenlerden daha fazla” diye konuştu.

Zekeriya Gür, metabolik balans ile dengeli beslenmenin yanı sıra 8-10 kilo verilebildiğini de belirterek, kurallarını ise şu şekilde anlattı:

“Metabolik balans da günde 3 öğün yemek yenmeli ve her öğün arası 5 saat olmalı. Su, çay, kahve serbest. Ancak şekerli sakız dahi çiğnemek yok. Her öğüne protein grubuyla (süt, yoğurt, peynir, yumurta) başlanmalı. Meyve, tek çeşit olarak yemeğin üstüne yenmeli. Saat 21.00’den sonra yemek yenmemelidir. Günde en az 2 litre de su içilmelidir.Ayrıntıları sıralayacak olursak, çorba yiyecekseniz; un çorbası yerine mercimek çorbası tercih edilmeli. Her öğün yoğurt yenmemeli. Yeteri kadar su içip içmediğinizi ise idrarınızın renginden anlayabilirsiniz. İdrarınız, koyu sarı ise içtiğiniz su yetersizdir. Metabolik Balance yöntemini sağlıklı kişiler uygulamalıdır.”