Lozan ve Ankara antlaşmalarına göre Türkiye – Irak sınırı değiştirilemez, değiştirilmesi de suçtur. Irak Kürt Bölgesini bir devlete dönüştürmek için Barzani’nin inatla yaptığı bağımsızlık referandumu hakkında Cumhuriyet Savcılarının acilen dava açması gerekir.

Amerikalılar Erdoğan’ın yakın koruma polislerine, “yakalama” kararı çıkarttılar ya mahkemeden bizim yargı sistemimizde acilen Mesut Barzani hakkında “yakalama” kararı çıkartmalı, Irak Devletine de bildirmelidir.

Çünkü “Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir”

Ziya Paşa’nın bu ünlü deyişi nasihat ile uslanmayanın azarlanması gerektiğini, azar ve nasihat ile yola gelmeyenin ise hakkının dayak olduğunu vurgular.

Günümüze ve tabi konumuza ne kadar uygun değil mi?

Türkiye, İran, Amerika, Rusya ve Irak Barzani’ye, “bağımsızlık referandumu yapma” diye nasihat etti günlerdir.

Nasihat ve azar fayda etmedi Barzani bölgemizi karıştıracak belki de kan dökülmesine neden olacak referandumu yaptı.

Irak devleti içinde yeni bir devlet kurma hayali için uluslararası antlaşmalara rağmen, Irak Anayasasına rağmen ilk adımı attı.

Şimdi hakkı kötektir yani dayaktır.

Dayak da bu devirde yerini hukuki yaptırımlara bırakmıştır ki Cumhuriyet Savcılarımızı ve mahkemelerimi bu açıdan göreve davet ettim.

Özetle dayak Barzani’yi ekonomik, siyasi, idari ve hukuki alanlarda sıkıştırmak ile sağlanmalıdır.

İran tedbirleri uygulamaya başladı bile.

İran, Süleymaniye ve Erbil kentlerine tüm uçuşları durdurdu ve aynı zamanda hava sahanlığından Irak Kürdistan Bölgesine doğru uçuşları da yasakladı.

İran yönetimi, “Referandumun yapılması halinde kara sınırları da kapatılacaktır.” açıklaması yaptı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de Anayasalarına aykırı olan referandumun nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden (IKBY) havaalanları ve gümrük kapılarını merkezi hükümete devretmesini istedi.

Türkiye Habur’u tek yönlü kapattı, önlemler peş peşe alınacak.

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım’a, “Türk medyasında sadece CNN Türk, NTV, Haber Türk ve A Haber mi var?” diye sorayım.

Türk basını Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için tek yürek tek sestir ve böylesi önemli bir günde tüm medya başbakanın basın toplantısını izlemek ister.

Ulusal ve yerel tüm radyo, televizyon, gazete, dergi ve haber ajanslarını davet etmeniz ve yıllardır sürdürdüğünüz saçma akredite uygulamasını da kaldırmanız gerekirdi Sayın Başbakan.

15 Temmuz kahpe girişimine karşı çıkan tüm Türk basını adını üzüntülerimi bildiririm.