Öğrencilerin meslek tercihlerini bilinçli yaparak, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yönlendirilmelerini amaçlayan Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı’nın açılışını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak yaptı.

Kalaba Kent Meydanında düzenlenen fuara, Başkan Ak’ın yanı sıra, Sosyal Politikalar Daire Başkanı Şennur Çetiner, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Bedri Elçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, okul müdürleri, Keçiören’de bulunan mesleki ve teknik anadolu liseleri öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı eserlerin sergilendiği standlarda radyo ve televizyon, grafik ve fotoğraf, giyim, aşçılık, çocuk gelişimi ve eğitimi, bilişim teknolojileri vb. mesleki eğitim alanları tanıtılıyor.

İSTİHDAMDA SERTİFİKASYON DÖNEMİ BAŞLAMALI

Fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Mustafa Ak, “Karar aşamasında olan ortaokul öğrencilerimizin meslek tercihlerinde etkili olacak bir sergi… Burada birçok mesleği görerek tercihte bulunacaklar. Güçlü bir Türkiye olmak için her alanda çok çalışmaya ihtiyacımız var” dedi. Kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Başkan Ak, “Meslek lisesi öğrencileri üretir ve ülkemize değer sunarlar. Keçiören Belediyesi olarak eğitime ve meslek liselerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tercih yapacak öğrencilerimizin bu sergiyi görmeleri büyük bir kazanımıdır.” diye konuştu.

Ak, Keçiören’deki meslek lisesi sayısının arzuladıkları oranda olmadığına da vurgu yaparak, istihdamda sertifikasyon sistemine geçilmesi gerekliliğini de belirtti.

Sosyal Politikalar Daire Başkanı Şennur Çetiner de meslek lisesi mezunu olduğunu dile getirerek başladığı konuşmasında şunları söyledi; “Meslek liseleri ara eleman anlamında önemli bir görevi yerine getiriyor. Örnek alınan çalışmalarla Avrupa’ya da mesleki eğitim anlamında model olduk. Özel meslek liselerine 27 alanda devlet teşviki var. Özel mesleki eğitim alanlarının açılması, çırak yetiştirilmesi konusunda da devlet teşviki istiyoruz. Genç ve üreten bir nüfus olarak buna ihtiyacımız var. Nitelikli mezunlar vererek dünyaya mesleki eğitimde damga vurmalıyız.”

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN MESLEKİ EĞİTİM ŞART

Mesleki Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Bedri Elçi, güçlü Türkiye için mesleki eğitimin şart olduğunu belirterek, “Ülkenin kalkınma ve büyümesinde iki sihirli kelime üretim ve istihdamdır. Nitelikli insan ülkemizin geleceği için şart…” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık Sultan Abdülhamit zamanında da uzmanlaşmak amacıyla çok sayıda okul açıldığına dikkat çekerek, “Dünya devletleri arasında iş gücü alanında iddialıyız.” dedi.

Kadın zeybeğinin sahne aldığı programda Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri kendi diktikleri kıyafetlerin yer aldığı mini bir defile sundular. Miniklerin de yer aldığı defile sonrası ay yıldızlı balonları gökyüzüne bıraktılar. Halk Müziği Korosu ve folklor ekibinin sahne aldığı programa katkı sunan okul müdürlerine de plaket takdim edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak açılış sonrası tüm standları gezerek öğrencilerin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.​