Mesleki yeterlilik belgesi kullanım alanı genişliyor

MERSİN’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 48 meslek dalında zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi uygulamasına, kısa süre sonra 115 meslek dalı daha eklenecek.

Uygulama nedeniyle ‘Mesleki Yeterlilik Sistemi Tanıtım Semineri’ düzenlendi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen seminere MTSO Başkanı Şerafettin Aşut’un yanı sıra çevre il ve ilçelerden üniversite, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Aşut, 21’nci yüzyılı ‘ekonominin, teknolojinin, bilginin ve buna bağlı olarak yeni bilgi ve beceri gerektiren, mesleklerin değiştiği bir çağ’ olarak tanımladı. Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun bugün yalnızca 48 meslek dalında zorunlu olmasına rağmen bu sayının kısa süre sonra 115’e çıkarılacağını ifade eden Aşut

“Yürütmekte olduğumuz projeyle Türkiye’de bir ilke imza atarak, dış ticaret ve lojistik meslek dallarında Mesleki Yeterlilik Belgesini veren ilk ve tek kurum olarak sadece Mersin’e değil tüm Türkiye’ye hizmet sunacağız”

dedi.

Toplantıda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Uzmanı Mustafa Özgen sunum yaptı. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Yetkilisi Turgay Öztürk de Kalite Yönetim Sistemi’nin ayrıntılarını anlattı. MTSO Projeler Koordinatörü Fevzi Filik ise dış ticaret ve lojistik sektörlerindeki mesleki yeterlilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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