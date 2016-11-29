Meslek lisesi öğrencilerine AB sertifikası

Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği tarafından hazırlanan, ‘Mesleki Teknik Eğitim Öğrencilerine Avrupa’da işletme deneyimi kazandırılması projesi’ kapmasında, Almanya ve Hollanda’da staj yapan, Yozgat’ın Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine sertifikaları verildi.

Mesleki Teknik Eğitim Öğrencilerine Avrupa’da işletme deneyimi kazandırılması için hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile yürütülen proje hakkında bilgi veren Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği Başkanı Müslim Kaçmaz, projenin Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile yürütüldüğünü söyledi.

Kaçmaz, “Proje kapsamında Almanya ve Hollanda’da mesleki eğitim öğrencileri staj çalışmasında bulundu. Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkelere kültürel geziler yapıldı. Hollanda’da doğalgaz hatlarının yapımı ve evlere kadar götürülmesi konusunda deneyimli işletmelere ziyaretler gerçekleştirildi” dedi.

Projeye katılım sağlayan, Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, düzenlenen törenle, europass ve youthpass belgeleri verildi.

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