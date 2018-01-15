Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül Lalahan’da hizmete açılan mesire alanı ve parkı gezerek, alanın ilk ziyaretçilerinden olan piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. Havanın tadını çıkartan piknikçiler yapılan mesire alanı ve park için Akgül’e teşekkür etti. Park ve bahçe çalışmalarıyla mahallelerin sağlıklı yaşam alanlarına kavuştuğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Özellikle hafta sonları vatandaşlarımızın ilçe dışına çıkmadan keyifli vakit geçirebilecekleri birçok proje ürettik. Mesire alanı da bu projelerden biri. Vatandaşlarımız buraya gelerek piknik yapıp, parkta çocuklarıyla hoş vakit geçiriyorlar ve oluşturduğumuz alanlarda spor yapıyorlar” dedi.

7’den 70’e herkese hitap ediyor

Hizmete sunulan mesire alanı ve parkta toplumun her yaş gurubuna hitap eden detayların düşünüldüğünü kaydeden Akgül, “20 bin metrekarelik alana sahip mesire alanı ve parkta, koşu yolu, süs havuzu, 40 adet piknik masası, halı saha, fitness ve çocuk oyun alanı yaptık. Mahalle halkına hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.