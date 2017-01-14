Mesir Festivaline 2.5 milyonluk bütçe

MANİSA Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl 18-23 Nisan arasında 477’inci kez gerçekleştirilecek mesir festivalinin bütçesini 2.5 milyon lira olarak belirledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantı öncesinde terör olayları üzerine konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Cengiz Ergün, İzmir’de yaşanan hain saldırıya değindi. Ergün, “Orada kahraman bir trafik polisi kardeşimizin atılganlığı, cesareti ve dik duruşuyla bu hainler emellerine ulaşamadılar. Hain saldırıda kahraman polisimiz Fethi Sekin ile adliye çalışanı bir kardeşimiz şehit olmuştur. Ülkemiz üzerinde alçakça emelleri bulunan hainler, Fethi Sekin gibi kahramanların bu ülkede çokça bulunduğunu, İzmir’de bir kez daha görmüş oldular. Bu ülkede yaşayan 70 milyon birdir, kardeştir. Kahramanımız Fethi Sekin, dosta düşmana bu ülkenin bölünmez bir bütün olduğunu, bu topraklarda yaşayan her bireyin kardeş olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

MESİR FESTİVALİ BÜTÇESİ BELİRLENDİ

Toplantıda bu yıl 477’inci kez yapılacak Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Mesir Festivali Komisyonu’nda yer alacak meclis üyeleri ile festival bütçesi görüşüldü. 18 Nisan’da başlayarak 23 Nisan’da şifalı macunların saçımı ile son bulacak festivale, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyon 250 bin lira, Şehzadeler Belediyesi’nin ise 250 bin lira maddi destek sağlayacağı belirtildi. Mesir Festivali Komisyonuna da MHP grubu adına Mehmet Güzgülü ve Ziya Elmalı, AK Parti grubu adına Adnan Kaçire ve İbrahim Onaylı, CHP grubu adına ise Cem Yalvaç seçildi.

AKHİSAR BELEDİYESPOR’A TAM DESTEK

Akhisarspor’un Manisa’yı Süper Lig’de temsil eden tek kulüp olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, kulübe tesis kazandırılması, reklam geliri ve antrenman sahaları konularında gerekli desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı. Ergün, “Akhisarspor Manisa’mızı Süper Lig’de temsil eden tek takımımız. Bunu kimse göz ardı edemez. Bu kulübümüzün otopark gelirleri vardı. Biz bunun yasal bir dayanağa oturması gerektiğini savunuyorduk. Akhisarspor’u hiçbir zaman mağdur etmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Akhisar’da ‘bana tesis yapılabilecek, nizami saha ve halı saha yapılabilecek alan gösterin’ dedim. Kulüp için yapılabilecek ne varsa yapabileceğimizi belirttim. Biz her zaman Akhisarspor’umuzun yanındayız. Reklam gelirleri noktasında veya tesisleşme noktasında gerekli desteği vereceğiz. Bu böyle bilinsin” diye konuştu.

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