Merve Gezen, Atlas Ödülleri jürisine seçildi

Senaryosunu yazdığı ve yönettiği kısa filmi “Nerdesin Aşkım?” ile geçtiğimiz yıl Boston merkezli Atlas Ödülleri Uluslararası Film Festivali’nde “İnsan Hakları Ödülü”nü kazanan Türk yönetmen Merve Gezen, bu yıl festivalin jürisine seçildi.

Dünyanın dört bir yanından seçilen 50 eserin yer aldığı Atlas Ödülleri Uluslararası Film Festivali’nde, geçtiğimiz yıl “Nerdesin Aşkım?” adlı kısa filmi ile “İnsan Hakları Ödülü” alan Merve Gezen, bu yıl 15-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen festivalin kısa film jürisine seçildi.

Dünyadaki tanınmış ve yeni çıkan film yapımcıları tarafından çekilen bağımsız filmleri ve bu yapımcıların keşfedilmesine olanak saylayan çevrimiçi bir platform sunan Atlas Ödülleri Uluslararası Film Festivali, bu yıl 35 uluslararası filmi bir araya getiriyor. Atlas Ödülleri’nin sunumuyla sonuçlanan festival, ayrıca küresel bir kitleye bağımsız filmler sergiliyor. Festivalin resmi seçkisi, profesyonel bir jüri tarafından değerlendirilip ödüle layık görülüyor.

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