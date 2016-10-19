Mersinli İhracatçılar, kokoreç dedikoduları ile gelen sıkı denetimden şikayetçi

MERSİN’de Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan Sınır Kontrol Noktası’nda özellikle kokoreç yapımında kullanılan bağırsaklar için yapılan uygulamalarda sorunlar yaşandığını, bunun da ihracatı olumsuz etkilediğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Ali Can Yamanyılmaz, Mersin Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’nde son 1- 2 yıldır özellikle hayvansal ürünlerde yaşanan sorunların giderek büyüdüğünü söyledi.

Sorunlar nedeniyle hem ihracatçı hem de ithalatçıların Mersin’den ayrılmaya başladığını kaydeden Yamanyılmaz, yurt dışından ülkeye giren hayvansal ürünlerin ihraç kayıtlı olarak direkt üretime girmesi gerekirken, bu noktalarda tekrar analizler yapılmasının ve ürünlerin uzun süre bekletilmesinin ihracatçıyı zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Özellikle bağırsak ürünleri ile hayvansal ve balık ürünleri sektörünün bu uygulamalardan olumsuz etkilendiğini, analiz bedeli, limanda bekleme, elektrik konvertör gibi ücretlerin ihracatçının belini büktüğünü söyleyen Yamanyılmaz şöyle dedi:

“Konteynır başına ek maliyet 10-11 bin liraya kadar çıkmakta, ihracatçılarımıza büyük zarar vermekte, pazar payımızı düşürmektedir. Bu durum rekabetteki gücümüzü azaltıyor. İhracat ve ithalatçılar, Mersin’den ayrılarak İstanbul, İzmir ve Antalya gibi liman kentlerine gitmeye başladı.”

KOKOREÇ DEDİKODUSU

Birlik Yönetim Kurulu Üyesi ve bağırsak sektör temsilcisi Nurullah Eskitütüncü de, son birkaç yıldır kokoreç yapılmak üzere yurt dışından fiziksel yapısı farklı bağırsak getirildiği söylentileri üzerine ithal edilen her bağırsağa DNA testi yapılmaya başlandığını kaydetti. Bu testlerin ciddi anlamda pahalı olmasının yanı sıra, ürünlerin gümrükte beklerken çok fazla masrafa sebep olduğunu aktaran Eskitütüncü şunları söyledi:

“Her yıl yüzde 15’e yakın kayıp yaşıyoruz. Bu kayıp direkt olarak maliyetlere yansıyor. Bekleme süresi bozulmalara da neden oluyor. İşlenip ihraç edilmek üzere ithal edilen ürünler, ihracatçı ülkeden yola çıkarken veteriner tarafından kontrol edilip belge veriliyor. Yıllardır verilen bu belge olmazsa zaten ürünler Türkiye’ye giriş yapamaz. Son 1-2 yılda Mersin’de yapılan bu uygulamalar belimizi büktü. 2014 yılında 65 milyon dolar olan ihracat yüzde 27 düşüşle 2015 yılında 47 milyon dolara düştü. 2016 yılının ilk 9 ayında 33 milyon dolarlık ihracat yapıldı.”

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