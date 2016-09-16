Gezgin, fotoğraları ve izlenimlerini paylaştı

Mersin’de Artist Of İnternatioal Federation Photografic Art (AFİAP) ünvanlı gezgin fotoğrafçı Dilek Tabakçı, açtığı ilk sergisinde dünyanın ve Türkiye’nin değişik yerlerinde çektiği fotoğrafları sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Fotoğraf Derneği’nde gerçekleşen etkinlikte gezgin fotoğrafçı Dilek Tabakçı, yaklaşık 40 fotoğraftan oluşan ‘İnsan ve Yaşam portreleri’ sergisinde gezdiği dünya ülkeleri ve Türkiye’de geçtiği çalışmalarını sergiledi. Tabakçı, büyük bir ilgi ve beğeni gören sergide, sanatseverlere fotoğraflar hakkında bilgi verirken, daha sonra ise ‘Hindistan Işıltısı Vietnam’ın Yeşili’ gösterisini konukları ile buluşturdu.

Gösteri sonrası gezdiği ülkeler ve çektiği fotoğraflar hakkında bilgi veren Tabakçı, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti. Sergi bir hafta boyunca açık kalacak.

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