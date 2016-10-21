Mersin’de toplu taşımalara kredi kartıyla ödeme yapılacak

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Mastercard işbirliğinde, Türkiye’de ilk kez ‘Temassız Toplu Taşıma Uygulaması’ hayata geçirildi.

Divan Otel’de düzenlenen lansmana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Burhanettin Kocamaz, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yasemin Bedir, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Kredi kartı sahiplerinin üzerlerinde Kent kart bulunmasa dahi kredi kartlarını veya mobil cüzdanlarını bilet okuyucusuna yaklaştırarak ödeme yapabileceklerini ifade eden Kocamaz, “Mersinliler Şikago, Londra ve Kiev gibi dünyanın büyük kentlerinde olduğu gibi toplu taşımada kredi kartlarının güvenli altyapısını kullanabileceklerdir.

Kart doldurma zahmetinden kurtaran ve güvenli olan bu uygulama, dünyanın çok az kentinde hizmet vermektedir. Turizm cenneti olan Mersin’e diğer illerden ya da ülkelerden gelen ziyaretçilerimiz de uygulama sayesinde bu toplu taşımadan kolayca faydalanabileceklerdir. Halkımızın günlük hayatını kolaylaştıracak olan bu uygulamadaki temel amacımız, şehrimizde toplu taşımayı en basit ve güvenilir hale getirmektir” dedi.

NAKDİN YERİNİ DİJİTAL ÖDEME ALMALI

Nakit ödemenin yerini dijital ödemenin alması gerektiğini ve bunun topluma yüksek miktarda tasarruf sağlayacağını belirten Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Bedir ise, dünyanın en büyük şehirlerinden Londra, Kiev, Moskova, Şikago, Madrid’in Mastercard altyapısını kullandığını kaydetti. Mastercard’ın Mersin’e kolay ulaşımının anahtarını sunduğunu söyleyen Bedir, “Biz nakdin yerini dijital ödemelerin alması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin 2023 yılında ‘Nakitsiz Toplum’ hedefi var. Yakın zamanda yaptığımız nakdin topluma maliyeti çalışması var. Son 3 yılda, bütün ödemelerimiz dijital olsaydı tasarruf edeceğimiz nakdi miktar 43 milyar TL olacaktı. Bu parayla 10 adet üçüncü köprü, 11 adet hızlı tren sistemi, 540 adet 400 yataklı hastane yapabilirsiniz. İşin nakdi maliyeti bu bize” diye konuştu. Lansmanın son kısmında Bedir, otobüs içerisine yerleştirilen mekanizmada kart kullanımını gösterdi.

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