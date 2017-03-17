Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), beklendiği gibi politika faizini yüzde 8.0’de sabit tuttu ve geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde borç verme faizini 0.75 puan artışla yüzde 11.75’e yükseltti.

PPK kararının döviz kurları üzerindeki ilk etkisi sınırlı oldu. Karar öncesi 3.66-3.67 lira aralığında olan dolar 3.6391 lirayı gördükten sonra, 3.64 liranın üzerine döndü. Euro da parite etkisiyle, 3.94’ün üzerinden 3.9067 liraya kadar indikten sonra 3.91-3.92 lira aralığına yükseldi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası marjinal fonlama oranını yüzde 9.25, borçlanma faiz oranını da yüzde 7.25 düzeyinde sabit tuttu.

Buna karşılık, “Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 11.0’den yüzde 11.75’e yükseltildi.”

“Açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kademeli toparlanma sergiliyor”

Son dönemde açıklanan verilerin “iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma” sergilediğine işaret ettiği belirtilen PPK açıklamasında, “İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürüyor. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendiriyor” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülüyor”

“Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden oldu. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülüyor. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verdi.”

“Merkez Bankası elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek”

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği de vurgulanan PPK açıklamasında, “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” denildi.

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