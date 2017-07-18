TC Merkez Bankası anketinde cari yılsonu beklentilerini revize etti. Ankette TÜFE beklentisi yüzde 9.55’den yüzde 9.49’a geriledi.

Merkez Bankasından yapılan anket açıklamasına göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminden yüzde 0.6 gerileyerek yüzde 9.49’a çekildi. Anketin bir önceki dönemde yüzde 8.32 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bu dönem için yüzde 8.41’e; 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de 7.93’e yükseldi.

Açıklamaya göre, bir önceki anket döneminde yüzde 0.25 olan TÜFE beklentisi, 2017 yılı Temmuz ayı için yüzde 0.18; Ağustos ayı TÜFE beklentisi de yüzde 0.21; Eylül ayı TÜFE beklentisi de yüzde 0.57 oldu.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri şöyle sıralandı:

TÜFE yüzde 28.8 olasılıkla yüzde 8.00-8.49 arasında;

TÜFE yüzde 21.4 olasılıkla yüzde 8.50-8.99 arasında ve

TÜFE yüzde 19.2 olasılıkla yüzde 7.50-7.99 arasında gerçekleşeceği öngörülüyor.

2017 yılı Temmuz ayı anket döneminde, 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahmin olasılıkları da TÜFE’nin yüzde 49.5 olasılıkla ise yüzde 7.50 ve üzerinde;

yüzde 43.5 olasılıkla da yüzde 6.50-7.49 aralığında artış göstereceği biçiminde belirdi.

Anketin 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri de katılımcıların yüzde 88.7’sinin beklentilerinin yüzde 7.50 ve üzerinde olacağı; yüzde 11.3’ünün beklentilerinin de yüzde 6.50-7.49 aralığında olacağını gösterdi.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.96’dan bu anket döneminde yüzde 11.95’e; MB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11.97’den bu anket döneminde yüzde 11.96’ya geriledi.

Kur beklentisi 3.75 lira

2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3.76 lira iken bu anket döneminde 3.75 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 3.90 lira olarak değişmedi.

Ankette 35.8 milyar dolar olan 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde 36.3 milyar dolara yükseldi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38.7 milyar dolar ve 38.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 3.4 olan GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bu anket döneminde yüzde 4.1’e yükseldi. Önceki dönem yüzde 3.7 olan 2018 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3.9’a yükseldi.