Merkel’den çifte vatandaşlık açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, CDU parti kongresinde alınan opsiyon modelinin geri getirilmesi yönündeki karara karşı olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Merkel, bu yasama döneminde SPD ile çifte vatandaşlık konusunda varılan mutabakatın kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Merkel, CDU parti kongresinde “Jungen Union- Genç Birlik” tarafından verilen opsiyon modelinin yeniden getirilmesi yönündeki önergeyi kişisel olarak yanlış bulduğunu da kaydetti.

SPD’den de tepki var

Çifte vatandaşlık konusunda yeniden opsiyon modeline dönülmesini isteyen karara hükümet ortğı SPD’den de tepki geldi. Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Çifte vatandaşlığın kaldırılması uyum açısından büyük bir geri adım olacaktır” dedi.

Maas, SPD’li bir hükümette çifte vatandaşlığın kaldırılmasının mümkün olmadığını da söyledi.

Essen’de gerçekleştirilen CDU’nun 29. Kongresinde, Türk gençlerinin 23 yaşına geldiklerinde Türk ya da Alman vatandaşlığı arasında tercih yapma zorunluluğunu öngören opsiyon modelinin yeniden hayata geçirilmesini isteyen bir önerge, 300’e karşı 319 oyla kabul edilmişti.

Opsiyon modeli, Almanya’da doğuştan çifte vatandaşlık hakkı elde eden Türk çocuklarının 18-23 yaşları arasında Alman vatandaşlığı ile Türk vatandaşlığı konusunda tercih yapmalarını zorunlu kılıyordu.

Söz konusu model Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon hükümeti kurulması sırasında varılan mutabakat gereği 2014 yılında kaldırılmış, Türk gençlerine çifte vatandaşlık hakkı sağlanmıştı.

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