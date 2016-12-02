Merkel ve Çipras Türkiye’yi görüştü

Yunanistan’da Ankara’dan yapılan bazı açıklamalara sert tepkiler gösterirken Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras’ın yaptıkları telefon görüşmesinde Türkiye’yi görüştükleri bildiriliyor.

Kathimeri gazetesine göre, görüşmede mülteci krizi, Türkiye-AB ilişkileri ve “Türkiye’nin tırmanan söylemi” ele alındı.

Kathimerini gazetesi, “Çipras ve Merkel Perşembe günü yaptıkları telefon görüşmesinde mülteci krizi ve AB-Türkiye ilişkilerini görüşürken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Kardak adacıklarının Türk toprağı’ olduğunu öne sürerek Ankara’nın söylemini tırmandırdı” sözlerini kullandı.

Yunan Başbakanlığından yapılan açıklamada “Türkiye’nin tırmanan söyleminin de Çipras ile Merkel arasındaki görüşmede ele alındığının belirtildiğine dikkat çeken gazete, Çavuşoğlu’nun ifadelerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldiğini, Savunma Bakanı Panos Kammenos’un da “net bir mesaj” gönderdiğini kaydetti.

Gazete, Kardak ile ilgi ihtilafın 1996 yılında iki ülkeyi “savaşın eşiğine” getirdiğini belirttiği yazısınında “Türkiye’nin provokasyonlarının son dönemde sadece sözlü olmadığı, Ege’deki Yunan havasahasını sık sık ihlal ettiğini” iddia etti.

Gazete “Yunan diplomatik kaynakları perşembe günü Ankara’nın saldırganlığındaki tırmanışını, Temmuz’daki başarısız darbenin ardından Türk Yönetiminin güven eksikliğine bağladı” savlarına da yer verdi.

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