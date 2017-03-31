Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Fetöcülerle ilgili Federal Dış İstihbarat Teşkilatı BND’ye verdiği belirtilen liste Almanya’yı karıştırdı. Başbakan Angela Merkel’in söz konusu listede kimlerin yer aldığını basından öğrendiği öne sürüldü.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinin haberine göre, MİT listesi konusu Angela Merkel Başkanlığında sekiz bakanın katılımıyla Çarşamba günü sabah saatlerinde yapılan güvenlik toplantısında ele alındı. Ancak BND Şefi Bruno Kahl, listede Türk Alman Parlamenterler Grubu Başkanı SPD Federal Milletvekili Michelle Müntefering’in adının da bulunduğundan bahsetmedi.

Basından öğrendiler

Habere göre, Başbakan Angela Merkel, Dışileri Bakanı Sigmar Gabriel ve İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere listede yer alanların ismini toplantı sonrasında basında çıkan haberlerden öğrendi. İddialara göre, şubat ayından bu tarafa MİT dosyasına sahip olan BND Şefi Bruno Kahl’ın da listede bir Federal milletvekilinin isminin bulunduğu konusunda bilgisi yoktu. FAZ, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Merkel’in duruma kızdığını yazdı. Merkel’in Alman Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Kahl’ın geçtiğimiz günlerde Spiegel dergine “15 Temmuz darbe girişiminin ardında Gülen hareketinin olduğuna ikna olmuş değiliz” şeklindeki politik demecine, ikili ilişkileri zora soktuğu için kızdığı belirtiliyor. Ancak basında yer alan haberlerde, Kahl’ın Spiegel’e verdiği mülakatın başbakanlık onayından geçtiği değerlendirmeleri de yapılıyor.

Şubat ayında Münih’te yapılan Güvenlik Konferansı esnasında, MİT tarafından BND’ye Gülen taraftarı oldu iddia edilen 300’ü aşkın kişi ve kurumun isminin yer aldığı liste verildiği ortaya çıkmıştı. Almanya’nın ise, listede yer alan isimleri MİT tarafından izlendiği konusunda uyardığı öğrenilirken, söz konusu listede Federal Milletvekilinin isminin yer aldığı ise, pazartesi günü basında yer almıştı.

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