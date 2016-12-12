Merkel Erdoğan görüşmesi yankı buldu

İstanbul’daki terör saldırısının ardından Alman Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesine dikkat çeken Alman medyası, Merkel ve Erdoğan’ın saldırın ardından terörle mücadeledeki işbirliğini konuştuklarını belirterek “Şansölye ve Cuhurbaşkanı, terörle mücadeledeki işbirliğini yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldılar” dedi.

DWelle İngilizce, Angela Merkel ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinde terörle mücadeledeki ortak çabalarını artırma sözünü verdiklerini anlattığı haberinde “Alman Başbakanı Angela Merkel ve diğer Alman liderleri, 38 kişiyi öldüren İstanbul’daki bombalardan sonra şiddetli tepkilerini dile getirdiler” ifadelerini kullandı.

Alman Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında Merkel’in terörle mücadelede daha fazla yapılması gereğini dile getirdiğini açıklarken sarfettiği “Şansölye ve Cuhurbaşkanı, terörle mücadeledeki işbirliğini yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldılar” sözlerini yansıtan DWelle, haberinde “Hem Almanya hem de Türkiye 2016 yılında topraklarında terörist saldırılar yaşadı. Türkiye, 2016’da İslamcı ve Kürt militanların saldırılarıyla karşı karşıya kaldı” dedi.

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