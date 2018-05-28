O madalyaları alan ben olsaydım, şimdiye kadar çoktan iade etmiştim… İsrail’in Türkiye’den korktuğunu söylemek pek mümkün değil… Ama sanki bize bir ders vermek ve “bizimle iyi geçinin” mesajı vermek istiyor ve bunun için her fırsatın üstüne atlıyorlar…

Son örnek Haaretz gazetesinde yayınlanan bir haber olarak çıktı karşımıza… Konu Türkiye’ye yapılması planlanan F-35 teslimatıyla ilgiliydi… Özellikle, “Türkiye’ye F-35’lerin kapasitesini yükseltecek teknolojinin verilmesini engellemek için” ABD’li yetkililerle görüşüldüğünden söz ediyordu…

Haaretz’e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, “İsrail’in F-35’lere sahip tek Ortadoğu ülkesi olmayı hedeflediğini” söyledi ve “F-35’e ilişkin detayların diğer ülkelere sızmasından endişe edildiğini, İsrail ordusunun bölgesel rekabetleri nedeniyle “F-35’lerin kapasitesinin yükseltilmesi konusunun Türkiye ile paylaşılmasının önüne geçmenin de şart olduğunu” vurguladı…

ABD ve İsrail arasında yapılan görüşmelerin merkezinde de, “F-35’lerin kapasitesinin yükseltilmesine ilişkin teknoloji transferi” bulunuyor.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin F-35’lerin üretimine yatırım yapan az sayıda ülkeden biri olmasına dikkat çekiyor… Sırf bu nedenle, F-35’in teslimatının önüne geçmenin oldukça güç olduğu görüşündeler…

Gerçi Türk halkının, “içinde bulunduğumuz ekonomik çatırdama sırasında” bu yatırımı nasıl yapacağımızı anlaması güç; ama “paranın en büyük güç olduğu” bu dönemde işler böyle yürüyor…

Ne var ki, İsrail’in bu çabasının altından başka hesaplar da çıkabilir… Çünkü aslında ABD’deki gücü çok daha büyük…

Bunun son örneği; ABD’nin Louisiana Eyaleti’nde “İsrail’i boykot eden şirketlerle ilgili çarpıcı bir kararnamenin imzalanması oldu…

Bundan sonra İsrail’i boykot eden şirketlere kamu ihalelerinden iş verilmesi yasaklayan bu Kararname hakkında konuşan Eyalet Valisi Edwards, “İsrail ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük müttefiki ve bölgedeki tek demokrasidir. İsrail ile olan geçmişe dayalı dostluğumuz hem ABD’ye hem de eyaletimize sayısız fayda sağlamıştır. İsrail’i boykot etmek bu dostluk ilişkisine zarar verme girişimidir. Louisiana’nın da İsrail’i boykot etmenin yasak olduğu ABD’nin 25 eyaleti arasına katılmasından son derece mutluyum” dedi.

Kim bilir belki de İsrail F-35 yatırımının “Türkiye’nin son nefesi olmasını” hedefliyordur…

Böylece; ara sıra ve ufak çapta da olsa sorun çıkaran Türkiye’nin yerine “Elinde gelişmiş silahlar bulunan ama parasızlıktan bunları kullanamayan bir Türkiye” yaratılmış olur..!