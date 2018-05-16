İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamına kınayarak, Türkiye’nin dış politikasını eleştirdi.

Meral Akşener, ”Kudüs’te yaşanan, bizim acılarımızın parçası olan vahim durumun en büyük yanlışlarından biri, Türkiye’nin tutarsız ve içi başka dışı başka dış politikasıdır” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye ekonomisi ve Filistin’de yaşanan katliamla ilgili açıklamalarda bulundu.

24 Haziran seçim çalışmalarını sürdüren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamına değinerek “Kudüs’te yaşananlar, artık bir bölgesel sorun olmaktan, çok daha öteye, bir insanlık sorunudur, bir katliamdır. Böyle zamanlarda, devletlere ve devlet temsilcilerine düşen, sadece kınamak olmamalıdır” diye konuştu.

Türkiye’nin kınamaktan öte adımlar atması gerektiğine dikkat çeken Akşener, şunları söyledi: “Kudüs’te yaşanan, bizim acılarımızın parçası olan vahim durumun en büyük yanlışlarından biri, Türkiye’nin tutarsız ve içi başka dışı başka dış politikasıdır.

Bir yandan, Müslüman dünyanın temsilcisi, iddiasını taşıyıp, diğer taraftan, o Müslüman dünyaya, eziyet yapanlarla çıkar birliktelikleri kurmaya devam etmek yanlıştır.

Her felaket durum, sözle değil fiille, aksiyonla karşılık bulmazsa, itibarlı bir politikaya sahip olamazsınız.

Türkiye Cumhuriyeti’ne ve bölgeye yapılacak en büyük iyilik, ülkemizi yönetenleri, lafla peynir gemisi yürütmekten, men etmektir.

Ekran önündeki bir “one minute” ile, 9 yıl idare ettiler, bu 9 yılda, binlerce Filistinli kardeşimizin katledilmesi, hiç durmadı. Yaşanan son vahim durum, ülkemiz yöneticilerine, artık dürüst, tutarlı ve ciddi bir dış politika ihtiyacını göstermeye yetmelidir.

Filistin halkına, desteğimizi göstermek istiyorsak, bundan daha etkin ve sonuç alıcı bir dış siyaset tavrı olamaz. İlk gün söylediğim gibi, Türkiye var oldukça Filistin yalnız olmayacaktır.”

ŞOFÖR YORGUN

Türkiye ekonomisinin geldiği duruma da değinen Akşener, dolardaki artışa ve zamlara dikkat çekerek, “Maalesef hepimizin içinde olduğu o otobüsün direksiyonunda da, yorgun bir şoför var. Yorgun şoförün direksiyon başında oturma ısrarı sorumsuzluktur. O yorgun şoför, Londra’da, yine sorumsuz, sorumluluktan uzak bir konuşma yaptı.

Direksiyon o yorgun şoförün elinden alınmazsa, ülkemizin o otobüsün içinden canlı çıkma ihtimali yoktur” ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye müdahalesini eleştirdi.

2023 HEDEFLERİ

Akşener, ekonominin öngörü isteyen, aşağı yukarı tahminler yapılması gereken bir alan olduğunu belirterek, “Balon misali patlayan, 2023 hedefleri bir kenara, Erdoğan ve ekibinin, 2018 yılı hedefleri, daha beşinci ayın başında, tükenmiş ve bitmiştir. Uzun dönemdir süregelen, ekonomideki sapma eğilimi, artık çözülme sürecine girmiş durumdadır.

Son birkaç yıldır, yerli ve yabancı bütün analizler, Türkiye’nin, en kırılgan ekonomilerin başında geldiğini, ortak kanaat olarak vurguluyor.

Enflasyon ve faiz sarmalı, tekrar ortaya çıkmıştır.Devam etmesi yıkıcı etkilere yol açacaktır. Erdoğan’ın yurtdışında, ekonomi konusunda, yaptığı konuşma, Türk ekonomisinin sahipsizliğini,hatta ondan öte, temel ekonomik realitelerden bile kopuk bir anlayışla zorlandığını, dünya kamuoyuna göstermiştir” dedi.