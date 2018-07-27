Afyonkarahisar kampında İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in aday olmayacağı açıklamasından bu yana ortaya çıkan kötü krizi dikkatle izliyorum.

İYİ Parti’nin Genel Merkez yöneticilerinin peş peşe yaptıkları ve ısrarla tekrarladıkları açıklamalarından çok önemli mesajlar çıkıyor.”Cesur Yürek” diye tanımladığım Akşener’in genel başkanlık koltuğunu kendi iradesi ile bırakarak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ısrarla açıklamasından da önemli mesajlar çıkıyor.Çok önemli mesajlar:* İYİ Parti Genel Merkez yönetiminden hiç kimse;- Akşener’in gösterdiği özveriyi ve özeleştiriyi göstermiyor.- Başarısızlığı üstlenmiyor.- “İstifa” etmeyi düşünmüyor.- “Meral Abla tekrar Genel Başkan olsun bizler de koltuklarımızı koruyalım” diye düşünüyorlar.- “Milletvekili seçilme derdine düştük” demiyorlar.- “Akşener’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde yalnız bıraktık” demiyorlar.- Teşkilatların Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde başarısız olmasının sorumluluğunu kimse üstlenmiyor.- İYİ Parti’ye milletvekili olmak için başvuran 2.800 kişiden listeye girenler hariç hiç birine parti genel merkezinin görev vermemesini konuşmuyor.- Gençlik Kolları eski Başkanına yumruk atan partilinin disiplin kuruluna sevki akla gelmiyor.- İl ve İlçe Başkanları da yönetimleri de sorumluluk alıp istifa etmeyi düşünmüyor.

– Aleyhte ya da lehte yazan, yorum yapan medya mensuplarını ne arayan ne soran oluyor.- Siyasetten ayrılmış akil insanların fikirlerinden yararlanmak istenmiyor.- Genel Merkez yöneticilerinin birbirleri hakkındaki maksadı aşan siyasi eleştirileri gündeme getirilmiyor.Özetle söylemek gerekirse;

İYİ Partililer kötü günlerden çıkmak ve Meral Akşener’i tekrar aday gösterip seçmek istiyorlarsa köklü bir değişimin yeterli olmayacağını bilmeliler.Gerekli olan İYİ Parti’nin çok hızlı şekilde sıfırdan yeniden yapılanmasıdır.Meral Akşener’in İYİ Parti kurulduğunda yanında olmayan 43 milletvekili ile 2.800 aday adayı ve 5 milyon seçmeni bugün yanındadır.Yılların MHP’sinin 5,5 milyon oy aldığı dikkate alınırsa 8 aylık İYİ Parti’nin ilk önemli seçiminde medyanın “sıfır” desteği ve yer vermemesine rağmen başarılı bir sonuç aldığı ortadadır.

Sonuç olarak söylemek istediğim şudur.Ve Akşener’i 24 Haziran sonrası sert şekilde eleştiren İYİ Partililerin aday olmak gibi bir düşünceleri varsa, mertçe hemen bugün ortaya çıkmaları gerekir.Ve bir de tavsiyem var İYİ Partililere.”Akşener, Genel Başkanlık için tek aday olmazsa olmaz” mantığı İYİ Parti’nin kurumsal kimliğine zarar verir.”Tayyip’in partisi” diye AKP’lilere nasıl karşı çıkıyorsak, “Meral Akşener’in Partisi” diyenlere de tepkiyi bizzat Akşener vermelidir.

Ve bu kez yeniden seçilince Meral Akşener’in “liderlik” vasıflarını ön plana çıkartarak İYİ Parti’de yeni isimlere görev vermesini bekliyorum.

İYİ Parti bu yenilenme ile gelecek tüm seçimlerin en önemli iktidar alternatifi olacaktır.