Meral Akşener Temel Karamollaoğlu'nu ilk kutlayan!!!

Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı ve ilk kutlayan Meral Akşener oldu…

Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Karamollaoğlu’nun adaylık başvurusunda bulunabilmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde Saadet Partisi’nin (SP) cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğu Ankara’da bugün düzenlenen toplantıda açıklandı. Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’ye Bilge Başkan” sloganıyla aday oldu.

Detaylar az sonra…