Karaman’ın yamaç arazilerinde çiftçilerin tarlalardan sökmeye çalıştığı yabani menengiç ağaçları, Antep fıstığı aşılanmaya başlandıktan sonra köylülerin geçim kaynağı oldu

Karaman’ın güneyindeki yamaç arazilerde çiftçilerin tarlalardan sökmeye çalıştığı yabani menengiç ağaçları, Antep fıstığı aşılanmaya başlanmasının ardından köylülerin başlıca geçim kaynağı haline geldi.

Toroslar üzerinde, içinden Göksu nehrinin geçtiği Nunu Vadisi, ürün çeşitliliği ile dikkati çekiyor. Nehrin oluşturduğu mikroklima sayesinde genellikle Akdeniz Bölgesi’nde yetişen zeytin, nar, incir ve cennet meyvesi gibi ürünler bölgede üretilebiliyor.

Sulama imkanı bulunmayan yamaçlarda köylülerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar tahıl ürettiği tarlaların kenarında ise binlerce yabani menengiç ağacı bulunuyor.

Yıllarca yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için köylüler tarafından kesilen menengiç ağaçlarına bakış açısı, bölgeye 40 yıl önce gelen bir ziraat mühendisinin bu ağaçlara Antep fıstığı aşılamasıyla değişti.

Kısa sürede binlerce menengiç ağacına aşılama yapılmasıyla üretimi artan Antep fıstığı, köylüler için önemli bir geçim kapısı oldu.

Vadide yer alan Çukur, Ada, Kalaba, Bayır, Bostanözü, Bucakkışla ve Akçaalan köylerinde hasat dönemi başlayan fıstıkta rekolte 100 tona ulaşıyor. Ayrıca bölgede aşılanmayı bekleyen 500 bin civarında menengiç ağacının olduğu belirtiliyor.

– Fıstık üretilebileceğini hayal bile edemiyorlardı

Merkeze bağlı Çukur Köyü Muhtarı Mustafa Soykan, köylerinde Antep fıstığı üretiminin 40 yıl öncesine dayandığını söyledi.Daha önce bölgede fıstık üretilebileceğini kimsenin hayal bile edemediğini belirten Soykan, “Bölgemizde bol miktarda yabani menengiç ağacı var. Bu ağaçlar yıllarca tarlalardan yok edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 40 yıl önce köye gelen bir ziraat mühendisi birkaç ağaca fıstık aşılamış. O ağaçlar ürün vermeye başlayınca köylü de yavaş yavaş menengiçleri aşılamaya başladı.” diye konuştu.

– “Bizler fıstık işini, fıstık da köyümüzü sevdi”

Soykan, ilk yıllarda çok fazla ürün alınamadığını, zamanla köylülerin fıstık tarımını öğrenmeye başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Sadece bizim köyümüzde 10 binden fazla aşılı fıstık ağacı bulunuyor. Daha aşılanmayı bekleyen binlerce menengiç ağacı var. Rekoltemiz 50 tona dayandı. Artık tarlalarımızdaki menengiç ağaçlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Eskiden atla sürebildiğimiz, zamanla ekilmez olan kıraç arazilerdeki ağaçların bakımını yapıyoruz. Köyden göçen hemşehrilerimiz geri gelmeye başladı. İşlemedikleri tarlalarındaki ağaçları aşılıyorlar. Baharda ağaçların bakımını yapıp, güzün hasat zamanı geliyorlar. Köyümüze fıstık için tüccarlar gelmeye başladı. Daha iyi verim alabilmemiz için yetkililer tarafından eğitim veriliyor. Bizler fıstık işini, fıstık da köyümüzü sevdi. Belki ileride fıstığa adını veren Gaziantep’e bile rakip olabiliriz. Bu yıl fıstık, kalitesine göre 20-25 liradan alıcı buluyor. Bu da bizim için çok iyi bir fiyat.”

– “Karaman fıstığını

hediye götürdüğümüzde insanlar şaşırıyor”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu da ilin son yıllarda alternatif ürün çeşitliliği ile dikkati çektiğini vurguladı.

Bölgede üretilen fıstığın, gerek irilik gerekse lezzet bakımından kaliteli olduğuna işaret eden Muğlu, şunları kaydetti: “Karaman fıstık üretiminde giderek önem kazanıyor. Kaliteli ürün hasadı ile tüccarların ilgisini çekiyor. Pazar sıkıntısı yok. Bölgedeki köylerde daha aşılanmayı bekleyen 500 bine yakın menengiç ağacı var. İl Özel İdaresi desteği ile her yıl köylüye fıstık fidanı dağıtılıyor. Oda olarak üreticiye destek olmaya çalışıyoruz. Daha önce fıstığın kabuklarını soymak için hibe ettiğimiz makine köyde kullanılıyor. Bazen Karaman fıstığını hediye götürdüğümüzde insanlar şaşırıyor. Biz de anlatıyoruz. Gelecek yıllarda fıstık üretiminde marka olmak istiyoruz.”