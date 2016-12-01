Menderes’te duvarları tuval yaptı

İZMİR’in Menderes İlçesi’nde kötü görünümlü duvar ve trafoları tuval gibi kullanarak resim çizip boyayan belediye çalışanı 37 yaşındaki Nazmiye Dikmen Şen, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nde masa başında çalışan Şen’in yaşamı, bir anaokulundan gelen “Duvarlarımıza resim çizip boyar mısınız” istemi ile değişti. Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, bu istemi yerine getirecek personeli ararken Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitiren Şen’i buldu. Masa başından kalkan Şen, artık ilçenin duvarlarına sanat eserlerine dönüştürüyor.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli Nazmiye Dikmen Şen, ilçedeki kötü görünümlü duvarları, boş trafoları tuval gibi kullanıyor. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarım Bölümü mezunu Şen’in sanatsal yönü Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun göreve gelmesiyle ortaya çıktı. Başkan Soylu döneminde belediyeye gelen bir dilekçe ile hayatı değişen Şen, o süreden sonra Menderes’in çehresini değiştiren kişi oldu. Dilekçede bir anaokulunun duvarına resim çalışması yapılması istenince bu işi yapacak kişinin arayışına girildi. Başkan Soylu, Şen’in sanatçı yönünü ve bu işi yapabileceğini öğrenince Fen İşleri’nde masa başı görevine son verip dışarıda görevlendirdi.

“ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ”

Çocukluk hayalinin gerçek olduğunu belirten Nazmiye Dikmen Şen, şunları söyledi:

“Çocukluğumda hobi olarak başladığım resim çizme merakım lise ve üniversite yıllarında aldığım eğitim ile profesyonelleşti. Menderes Belediyesi’nde çalışmaya başlayınca resim ile olan bağımı koparmadım. 3 buçuk yıldır çalıştığım Menderes Belediyesi’nde başkanımız Bülent Soylu’nun göreve gelmesiyle hayallerime kavuştum. Menderesli biri olarak doğup büyüdüğüm yere bir eser kazandırmak hep hayalimdi. Belediyemize gelen bir dilekçe ile hayalim gerçek oldu. Dilekçede bir anaokulunun duvarlarına resim çizilmesi isteniyordu. Başkanımız Bülent Soylu da beni bu işe uygun görerek masa başı işinden alarak sahalara yönlendirdi. O gün bugündür güzel ilçemin dört bir noktasında resim çalışmalarını gerçekleştiriyorum. Belediyemizde boyacı olarak çalışan Mete Kerem adlı arkadaşımızı da eğiterek kendisiyle birlikte güzel işlere imza atıyoruz. Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımız da çok beğeniyor. Özellikle ilçemizin kültürel ve tarihsel yanını ortaya çıkaran çalışmalara ağırlık vermeye çalışıyorum.”

“RESİMLERİ HANGİ ŞİRKETE ÇİZDİRDİĞİMİZİ SORDULAR”

Nazmiye Dikmen Şen’in ilçede önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu belediyelerden arayıp resimleri hangi şirkete çizdirdiklerini sorduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin farklı noktalarında yeni projeleri hayata geçirirken yenileme, düzenleme çalışmalarımızı da yapıyoruz. Bu çalışmalar da vatandaşlarımızdan gelen talepleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Belediyemize yapılan bir müracaatı değerlendirirken Nazmiye arkadaşımızın bu işe uygun olduğunu öğrendik ve kendisine hayali olan işi yapma imkanını sağladık. O günden itibaren Menderes’te çok güzel işlere imza atıyor. Sanatçı yönüyle ilçemizde birçok alanda sanatsal çalışmalar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeyi de sürdürüyor. Kendisinin bu başarısı başka belediyelerin de dikkatin çekmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri belediyemizi arayarak bu çalışmaları yaptırdığımız şirketi öğrenmek istedi. Kendi çalışma arkadaşımızın yaptığını öğrendiklerinde ise ne kadar şanslı olduğumuzu dile getirdiler. Herkes tarafından takdir gören işlere imza atıyoruz. Sanatsal çalışmalarımızla Menderesimiz’i güzelleştirmeye devam edeceğiz.”

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