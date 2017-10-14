Yalvaç’taki Pisidia Antiokheia Antik Kenti yakınlarındaki Men Kutsal Alanı’nda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan prestij odalarından birinde, orijinali bozulmamış halde 5 tanrı ve tanrıça heykeli bulundu. Kazı başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kazı alanında tanrıça Hekate, tanrıça Kybele, tanrı Men, tanrı Apollon ve tanrıça Athena’nın heykellerinin bir arada ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Bu tip bir örneğin bu güne kadar Anadolu’daki hiçbir kazıda rastlanmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özhanlı,

“Bu yıl yapılan çalışmalarda tapınağın hemen önünde bulunan prestij odalarından birinde Yunan Pantiona, Roma ve Anadolu Pantiona’da bulunan bütün tanrıların bir araya getirilmiş ve bir kült oluşturulmuş olduğu görüldü”

dedi.

“M.S. 360 yılında son pagan imparatoru Julianus tarafından tekrar canlandırılmaya çalışılan paganist inanç, burada sanki bütün geçmişi bir arada özetlenmişçesine bütün tanrıların bir araya getirilmiş olduğunu, bunların ortasında Anadolu yerli tanrısı olan Men sunak üzerinde dururken, hemen onun arkasında ana tanrıça Kybele, yine bir başka Apollon figürü ve bir sunakta Demeter’in sembollerinin olduğu küçük sunak ve tabii ki tapınağın sahibi olan at üzerinde betimlenmiş olan tanrı Men.

Onun yanında Atina’nın baş tanrıçası olan Athena’nın varlığı bize burada bütün tanrıların, tanrı Men tarafından bir araya getirilmiş olduğunu ve Men kültüyle özdeşleştirilmiş olduğunu gösteriyor.”