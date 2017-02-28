Esline Ajans’ın popüler mankenlerinden Melissa Kandemir, düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Yaz sezonu öncesi internet sitesi ve tanıtım broşürlerini yenileyen Esline Ajans’ın kadrosundan yer alan Melissa Kandemir, güzelliğiyle dikkati çekiyor. Ajans fotoğrafçılarına birbirinden çarpıcı pozlar veren Kandemir, mankenliğin yanı sıra oyunculuk üzerine yoğunlaşmak istiyor. Okulundan arta kalan zamanlarda tiyatro eğitimi alan Kandemir’e en çok desteği ailesi oluyor. Eğitimini oyunculuk üzerine yoğunlaştırmayı hedefleyen genç manken, ajans sahibi Esra Keskinol’un gözüne girerek A kadroda yerini almak istiyor.

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