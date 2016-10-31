Meleklere yan bakılmıyor

Yenimahalle Belediyespor, yenilgi nedir bilmiyor. Altın Kanatlı Melekler 6’ncı hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni de 37-25’lik skorla geçti. Başkent ekibi böylece ligde çıktığı tüm maçları kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Hentbol Bayanlar Süper Ligi’nde Yenimahalle fırtınası esmeye devam ediyor. Son iki sezonun şampiyonu mavi-beyazlı ekip, evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında fazla zorlanmadan galip gelmeyi başarırken, 6’ncı haftayı da lider tamamladı. Mücadeleye Attingre, Yeliz, Esra, Lenche, Nur Ceren, Beyza, Marina yedilisiyle başlayan Yenimahalle ilk 3 dakikada 2-0 geriye düştü. Bu dakikadan sonra usta elleriyle oyuna ağırlığını koymaya başlayan Melekler, Olga ve Marina’nın elinden bulduğu sayılarla maça ortak olmaya başladı. Mücadelenin ilk 5 dakikası karşılıklı sayılarla geçilirken, eşitlik bozulmadı. (3-3) Bu dakikadan sonra kaptan Yeliz ve genç yıldız Beyza’nın elinden sayılar bulan mavi-beyazlılar, 7’nci dakikada farkı 2 sayıya çıkardı. (7-5) Bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü ele alan Başkent Temsilcisi, hızlı hücumlarla rakip kalede etkinliğini sürdürdü ve 18. dakikaya 10-8 önde girdi. Karşılıklı gollerle devam eden ilk yarıyı Yenimahalle Belediyespor usta ellerinin farkıyla 16-14 önde kapattı.

İkinci yarı gol yağmuru

Mücadelenin ikinci yarısı sahada adeta Yenimahalle fırtınası esti. İkinci yarı rakibine sahayı dar eden melekler kaptan Yeliz Özel önderliğinde maça ağırlığını koymayı başardı. Savunmada ve hücumda makine gibi işleyen Yenimahalle Belediyespor, genç oyuncular Sabiha, Beyza ve golcü oyuncu Olga’nın elinden buluğu gollerle farkı açmaya başlayan Yenimahalle’nin kızları 35’inci dakikada farkı 4 sayıya çıkarmayı başardı. (19-15) Bu dakikadan sonra vites yükselten Yenimahalle rakibine defansta gol şansı vermezken, hücumda ise üretkenliğini zirveye çıkardı ve son 15 dakikaya 27-20 üstün girdi. Hücumda ortaya koyduğu muhteşem performansla rakibini adeta ezen Yenimahalle’nin kızları son 3 dakikaya 35-23 önde giren taraf oldu. Sahanın her yerinde farkını gösteren Ankara ekibi mücadeleden 37-25 galip ayrılarak 6. haftada 6 galibiyet alarak ligin zirvesine demir attı. Başkent ekinde son haftalarda ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan genç oyuncu Beyza Türkoğlu 11 golle galibiyette önemli bir rol oynarken, bir diğer genç oyuncu Sabiha ve usta oyuncu Olga 6 golle skora etki eden diğer isimler oldu. Yenimahalle Belediyespor ligin 7’nci haftasında deplasmanda Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

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