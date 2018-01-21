Mehmetçik Afrin’de Ergenekon, Balyoz, casusluk gigi kumpas davalar ile kahpe 15 Temmuz darbe girişiminin yıkamadığı Zeytin Dalı harekatı ile görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alacak tanklar, Kilis’ten Suriye’ye geçti.

Mehmetçik Afrin’de Ergenekon, Balyoz, 15 Temmuz yıkamadı. Mehmetçik otobüslerle, çekicilere yüklü tanklarla, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye’nin Azez İlçesine geçti.

AFRİN OPERASYONU NASIL BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini havadan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı.

Mehmetçik Afrin’de. Hatay’ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin’e geçip mevzilere bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçe sinindeki sınır birlikleri ile Kilis’teki sınır birliklerinden Afrin’e top atışları yapıldı.

4 UÇAK 1 HELİKOPTER

Diyarbakır’dan havalandığı ileri sürülen 2 Türk savaş uçağı ilk olarak Afrin’deki mevzileri bombaladı. Bölgede bu uçaklar keşif uçuşu yaparken, bölgeye bir savaş helikopteri ile 2 uçak daha ulaştı.

Hatay sınırında 4 uçak ile 1 helikopter, bölgede uçuşlarını sürdürüyor. TSK’dan yapılan açıklamada operasyonun adının ‘Zeytin Dalı’ olduğu bildirildi.

GENELKURMAY; HAREKAT MEŞRU MÜDAFAA HAKI ÇERÇEVESİNDE

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesindeki terörist gruplara yönelik bugün başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın BM Sözleşmesinin “Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde” yapıldığını açıkladı. Bugün saat 17.35’de yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

İNCİRLİK’TE TÜRK F-16’LAR HAZIR BEKLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Zeytin Dalı Harekatı’na havadan bombardıman yaparak başlaması ardından gözlerin çevrildiği Adana’nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü’nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü.

Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor. Mehmetçik Afrin’de kara harekatını Özgür Suriye Ordusuna da komuta ederek yürütüyor.

İNCİRLİK’E 4 TÜRK F-16 İNDİ

Adana’nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü’nde 2 Türk F-16 savaş uçağı pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 Türk F-16 da ardı ardına İncirlik Üssü’ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.

Öte yandan, savaş uçaklarının Afrin’deki bir televizyon vericisini vurduğu ileri sürüldü.

Türk savaş uçakları akşam saatlerinden itibaren Suriye’nin Afrin kentindeki PYD terör örgütüne ait bölgeleri ateş altına aldı.

Akşam saatlerinde birbiri ardına havalanan Türk savaş uçakları, Türkiye sınırına yakın noktada bulunan PYD’ye ait mevzileri hedef aldı.

Afrin’e yakın Minnag, Maranez, Melkiye ve Ayn Daknı bölgeleri Türk savaş uçakları tarafından ardı ardına bombalandı.

Savaş uçakları ile hedef alınan yerlerden yükselen dumanlar ise Türkiye tarafından olduğu gibi operasyonun kritik noktalarından olan Azez’den de çıplak gözle izlendi.

Bu arada, Türk savaş uçaklarının hedef aldığı PYD’ye ait noktalar, Azez sınırında konuşlu Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından da havan ve uçaksavarlar ile ateş altına alındı.

Günlerdir beklenen Afrin operasyonu başladı. Türk jetleri bölgeye girerek saptanan terörist unsurları vurmaya başladı. Mehmetçik Afrin’de sivil halka zarar verilmemesi için azami özen gösteriyor.

Bu arada Türkiye tarafında toplanan vatandaşların operasyonu canlı olarak izlemeleri DHA kameraları tarafından görüntülendi.

AFRİN HAREKATIYLA DİYARBAKIR’DA F-16 HAREKETLİLİĞİ GÖRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin’e yönelik düzenlediği harekatın başladığı dakikalarda, Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üssü’nden çok sayıda F-16 savaş uçağının havalandığı görüldü.

TSK’nın, terör örgütleri PKK/PYD-YPG ile DEAŞ’ın kontrolünde bulunan Suriye’nin Afrin kentine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’na başladığının duyurulmasının ardından, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki 8’inci Ana Jet Üssü’nden F-16 uçakları havalanmaya başladı.

Yaklaşık 10 savaş uçağının peş peşe havalandığı gözlendi. Savaş uçağı hareketliliği akşam saatlerine kadar devam etti.

Hulusi Akar’dan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili açıklamalar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin’deki, ‘Zeytin Dalı’ Harekatına ilişkin, “Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak.

Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi’nde Afrin’deki ‘Zeytin Dalı’ Harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Akar şu ifadeleri kullandı:

“TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere ‘Zeytin Dalı’ harekatını icra etmeye başlıyoruz.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları, Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi’nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir.

”ŞU ANDA BİLE BAZI YARALILARIMIZ, GAZİLERİMİZ VAR”

Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.

Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alınızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”