Mehmet Topal’dan lösemili miniklere doğum günü partisi

MİLLİ Takım ve Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mehmet Topal, lösemili çocukları sevindirecek bir etkinliğe daha imza attı.

LÖSEV, lösemi tedavisi devam eden ve tedavisi tamamlanan çocuklar için her ay doğum günü partisi geleneğini başlatırken, Vakıfın Levent’deki yeni hizmet binasında gerçekleştirilen etkinliğin ilki, Mehmet Topal ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Vakfa ait kış bahçesinde gerçekleştirilen kutlamaya ünlü komedyen Yavuz Seçkin, eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu menajeri Kerem Tunçeri, Emine Ün ve eşi Tolga Karakaş da katıldı. Doğum günü partisi için çocuklara sürpriz yapan sanatçı Deha Bilimlier ise miniklerin istedikleri şarkıları seslendirerek onlara eğlenceli anlar yaşattı.

Topal, çocuklara FB Store’dan hazırlattığı hediyelerle sürpriz yaptı. LÖSEV Bölge Koordinatörü Zuhal Ön yaptığı kısa konuşmada, Mehmet Topal’a teşekkür ederek, “Her ay doğan çocuklarımız için yapacağımız doğum günü organizasyonlarını gelenekselleştireceğiz, bu geleneğinizim ilkini böylesi güzel bir organizasyonla gerçekleştirdiğiniz için size ve kıymetli eşiniz Selda Topal’a tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz, onlara en unutulmaz doğum günü partisi oldu” dedi.

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