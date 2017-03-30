Açlık ve yoksulluk raporunda ilginç sonuç Asgari ücretin net bin 400 lira olduğu ülkemizde çalışanların yaşadığı geçim sıkıntıları bir yana Türk halkının yaşam maliyetleri çok acı sonuçlar veriyor.

Medya Takip Merkezi (MTM) de Mart ayı boyunca açlık ve yoksulluk haberlerinin medya yansımalarını mail olarak gönderdi.

Yoksulluk sınırı ve açlık sınırı haberleri medyada o kadar geniş yer almış ki görmemek, okumamak, duymamak mümkün değil.

Ama Türkiye’de siyasetçiler için bu değerler hiçbir zaman birinci plana alınmadı ve çözümler üretilmedi.

Medya Takip Merkezinin bu haberi de medyanın görevini yaptığını ancak siyasilerin gündemine girmeye başaramadığını ortaya koyuyor.

İŞTE MTM AÇIKLAMASI:

“Türk-İş’in temel ihtiyaç harcamalarını hesaplayarak hazırladığı son rapora göre, açlık sınırı bin 481 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 4 bin 823 lira olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de bin 854 TL olarak gerçekleşti.

Geçim kaynakları arasında yer alan gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri diğer zorunlu harcamalar, yaşam standartlarını belirlemede önemli maddeler arasında. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), temel ihtiyaç ve giderleri hesaplayarak hazırladığı raporu açıkladı.

TÜRK-İŞ’in otuz yıldan bu yana her ay düzenli olarak yaptığı araştırmanın 2017 Mart ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için en az yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 1.481 TL olarak belirlendi.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.823 TL oldu.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.854 TL olarak hesaplandı.

Medya Takip Merkezi ise Mart ayında açlık ve yoksulluk haberlerinin medya yansımalarını araştırdı. Araştırmada, açlık haberleri ay boyunca yazılı basında ve internet medyasında 11 bin 919 haberle yer alırken yoksulluk, 7 bin 730 habere konu edildi. Görsel basında ise, açlık ve yoksulluk haberleri toplamda 521 adet haberle yer aldı. “

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