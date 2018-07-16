Medicana International Ankara Hastanesi ile Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında afiliasyon protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri tüm Medicana Hastanelerinde eğitim, staj ve iş imkanı bulabilecek.

Medicana International Ankara Hastanesi ve Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri tarafınca yapılan afiliasyon işbirliği çerçevesince öğrenciler için çeşitli eğitim programları düzenlenecek. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) ve beslenme, diyetetik bölümleriyle ilgili bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmanın yanı sıra hemşirelerle birlikte her sene ayında kapsamlı bir kongre organize edilecek. Öğrencilere pratik bir eğitim alanı sunan Medicana International Ankara Hastanesi, mezun olan öğrencilere iş imkanı sağlayacak.

Atılım Üniversitesi ile gerçekleştirilen Afiliasyon Protokolü’nün Medicana Sağlık Grubu’nun amiral gemisi olan Medicana International Ankara Hastanesi ile bir araya gelmesinden gurur duyduğunu ifade etti.

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız

“Sağlık sektörü olarak birlikte çalıştığımız yardımcı personelimizin eğitimlerine katkıda bulunabilecek yeni projeler oluşturmak için çalışıyoruz. Yardımcı personelimiz çalışırken, hem mutlu hem de eğitimli olarak çalışabilmelerini sağlayabilmek amacıyla yaptığımız afiliasyon protokolü ile güzel projeler doğuracağımıza inanıyoruz. Toplantılar, yayınlar, hizmet içi eğitimler, hizmet sonrası doktoralar, yüksek lisans, master gibi programlarla hem bu arkadaşlarımızın kendi vizyonlarına da kendi markalarına da değer katabilecek hem de Atılım Üniversitesi ve Medicana’ya da değer katarak marka değerimizi yükseltebilecek bir iş birliği programı içerisine girmiş olmaktan dolayı onur duyuyoruz. Bu iki markanın bir araya gelmesiyle güzel bir sinerji ve fark oluşturacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Füsun Terzioğlu

“Öğrencilerimizin Medicana International Hastanesi’nde uygulama fırsatı yakalamaları, çok farklı disiplinlerden ve mesleklerden vaka örneklerini görmeleri, mesleki donanım ve becerilerinin gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Öğrencilere İş Garantisi

İmzalanan anlaşma çerçevesinde iki büyük markanın gelecekte önemli bir değer oluşturacağının sinyali verildi. Çok önemli bir proje için Sarıyıldız ile bir araya geldiğinin altın çizen Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Füsun Terzioğlu “Akademik ve klinik ortam iş birliğini sağlamada, en arzu edilen sonuçları almada ve sağlık hizmetlerini yönlendirmede bu iki marka değerinin gelecekte çok ciddi farklar oluşturacağına inanıyorum. Bu kapsamda yapmış olduğumuz iş birliği aynı zamanda öğrencilerimize de fırsatlar sağlayacak. Çünkü Medicana Hastaneler grubu bir zincir hastaneler grubudur. Türkiye genelinde 13 hastaneye sahiptir. Medicana International Ankara Hastanesinde olduğu gibi öğrencilerimiz Türkiye geneline yayılmış 13 hastanede de mezuniyetten sonra istihdam edilme fırsatlarına sahip olabilecekler. Günümüzde en önemli sorunlardan birisi kalifiye iş gücünün istihdam sorunlar. Bu akademik ve klinik ortam iş birlikleri öğrencilerimizin de içinde bulunduğu farklı projelerin, nitelikli çalışmaların oluşturulmasında öncülük edecek. Bu iki marka değeri arasında yapılmış olan afiliasyon programının ve iş birliği programının pek çok yeniliklere ve ilklere önderlik edeceğine de inanıyorum.” dedi.